Киев отзывает посла в Беларуси для консультаций

После того как правитель Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске назначенного РФ "временно исполняющего обязанности главы ДНР" Дениса Пушилина, Украина во вторник, 18 апреля, объявила, что отзывает своего посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев для консультаций.

В заявлении МИД Украины встреча Лукашенко и Пушилина названа "попыткой легитимизации (…) представителя российской оккупационной администрации в Донецке". "Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", - подчеркнули в украинском министерстве.

При этом в Киеве призвали Минск "удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины".

Прием Дениса Пушилина Александром Лукашенко

"Врио главы ДНР" Денис Пушилин встретился с правителем Беларуси Александром Лукашенко в Минске 18 апреля. Как передает пресс-служба Лукашенко, в ходе этой встречи он спросил Пушилина, чем Беларусь может помочь Донецку.

"В конце концов люди там (на территории оккупированной РФ части Донецкой области Украины. - Ред.) жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать", - приводит пресс-служба слова правителя Беларуси.

Генштаб ВСУ не раз отмечал в ежедневных сводках, что отдельные подразделения ВС РФ дислоцируются в РБ. В то же время военные эксперты обсуждали вероятность наступления российских сил на Украину с территории Беларуси.

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