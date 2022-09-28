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Проведение псевдореферендума в ЛуганскеФото: Dmitry Rogulin/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Главы сепаратистов просят Путина об аннексии их регионов

Евгений Жуков
1 ч. назад

Главы "ЛНР" и "властей" оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей обратились к президенту России с просьбой включить эти украинские регионы в состав РФ. Пасечник и Пушилин отправились в Москву.

https://www.dw.com/ru/glavy-separatistov-prosat-putina-anneksirovat-ukrainskie-regiony/a-63268804

Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики", а также руководители "администраций" оккупированных Россией частей Херсонской и Запорожской областей в среду, 28 сентября, подписали обращения к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об аннексии этих регионов Россией.

Призвав включить эти украинские территории в состав РФ "на правах субъекта Российской Федерации", авторы послания - Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий - сослались на результаты завершившихся накануне "референдумов" о "присоединении к России" и о "свободном волеизъявлении" населения указанных регионов.

В тот же день главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву для "завершения юридической процедуры вхождения в состав России".

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Дума проведет внеплановое заседание по "референдумам", проведенным на оккупированных территориях Украины, в понедельник, 3 октября. Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента может рассмотреть законы о присоединении новых территорий к РФ на своем заседании 4 октября.

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "голосование" в ходе "референдумов" по вхождению оккупированных украинских регионов в состав РФ является посягательством России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и не будет признано международным сообществом.

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