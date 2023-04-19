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Президент РФ Владими Путин сидит за столом рядом с офицерами в оккупированном районе Херсонской области Украины
Путин во время визита в оккупированный район Херсонской области УкраиныФото: Kremlin.ru via REUTERS
КонфликтыУкраина

ISW: Путин ищет козлов отпущения перед контрнаступлением ВСУ

Ольга Лебедева
46 мин. назад

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), визит Путина в занятые войсками РФ регионы преследовал сразу несколько целей.

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Организованный Кремлем визит президента РФ Владимира Путина в штабы двух российских войсковых группировок на контролируемых РФ территориях Луганской и Херсонской областей преследовал несколько целей, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В свежем обзоре ситуации на войне, опубликованном в среду, 19 апреля, аналитики ISW полагают, что Путин продолжал изображать себя "лидером военного времени" в ожидании запланированного контрнаступления ВСУ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что визит состоялся 17 апреля, на следующий день после Пасхи, напоминают эксперты. При этом в одной из опубликованных видеозаписей слышно, как Путин говорит, что Пасха приближается, что позволяет предположить более ранние сроки поездки, указывается в отчете ISW.

Информационная контратака Кремля? 

Эксперты института не исключают, что Кремль намеренно опубликовал информацию о визите Путина, чтобы затмить в новостном пространстве сообщения о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку, расположенную на линии фронта.

В ISW обращают внимание на критику российских военных блогеров, заявляющих, что российский президент, в отличие от украинского, не появляется в районах боевых действий. При этом на кадрах с геолокацией видно, что Путин посетил Арбатскую Стрелку на юго-западе Херсонской области, расположенную не менее чем в 130 км от линии фронта, отмечается в обзоре.

ISW: Путин ищет "козлов отпущения" перед контрнаступлением ВСУ

"Визит Путина, по всей вероятности, также был направлен на публичное выявление потенциальных козлов отпущения перед запланированным украинским контрнаступлением", - считают американские аналитики ISW. Они указывают, что перед российским президентом отчитались командующий ВДВ Михаил Теплинский, командующий группировкой войск "Днепр" Олег Макаревич и другие неназванные военачальники в Херсонской области, а также генерал-полковник Александр Лапин и другие неназванные офицеры в Луганской области.

"Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина - как командира, курирующего луганское направление", - пишет ISW.

Ранее Кремль опубликовал заявление о поездках Путина в Херсонскую и Луганскую области. В Херсонской области он посетил находящуюся там группировку российских войск "Днепр", участвующую в российском вторжении в Украину, и заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, указывается на сайте российского президента. В самопровозглашенной "ЛНР" Путин приехал в штаб национальной гвардии "Восток".

Это была вторая поездка российского президента в захваченные РФ регионы Украины с начала полномасштабного вторжения. В марте - спустя чуть более суток после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС) - он приезжал в аннексированный Мариуполь.

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