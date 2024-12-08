Зеленский: 43 000 украинских солдат погибли с начала войны

По словам президента Украины, с февраля 2022 года погибли 43 тысяч украинских военных, а из 370 тысяч раненых половина вернулась на поле боя. Зеленский оценил потери России в 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 43 тысяч украинских солдат, написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 декабря. Еще 370 тысяч военных получили ранения. По словам Зеленского, "около 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные".

Зеленский назвал и потери среди военных РФ. "Обновленные данные (Генштаба ВСУ . - Ред.) о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых", - сообщил Зеленский, уточнив, что "с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас". Одним из "ключевых отличий" между ВС РФ и ВСУ президент Украины назвал "уровень развития фронтовой медицины", который в украинской армии "значительно выше".

Зеленский напомнил также о тысячах людей, "военных и гражданских", кто находится в российском плену еще с 2014 года. "За время с 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это еще значительная работа", - говорится в сообщении. Кроме того, украинский президент написал о "сотнях тысяч" незаконно депортированных в РФ детей и о том, что на оккупированной Россией украинской земле остаются "по меньшей мере несколько миллионов человек".

Трамп назвал потери России и Украины

В тот же день ранее избранный президент США Дональд Трамп в посте, размещенном в принадлежащей ему соцсети Truth Social, написал, что потери российской армии в войне против Украины составили 600 тысяч военных убитыми и ранеными. Украина же, утверждает политик, потеряла 400 тысяч военных "и гораздо больше мирных жителей". Свою запись Трамп сделал после встречи с Зеленским в Париже, куда они оба прибыли накануне на открытие обновленного собора Нотр-Дам-де-Пари. Во встрече участвовал также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Трамп потребовал "немедленного прекращения огня" в Украине и призвал Москву и Киев начать переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский стремится к "сделке" с Россией ради завершения войны, "чтобы положить конец безумию", заявил он. "Слишком много жизней было бессмысленно потрачено, слишком много семей разрушено, если так продолжать и дальше, это может привести к чему-то намного большему и ужасному", - предостерег Трамп, добавив, что Россия ослаблена войной в Украине, "которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно".

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что он прекратит войну в Украине в течение 24 часов. Массированную военную помощь, которую США оказывают Украине, обороняющейся от полномасштабной российской агрессии, Трамп в ходе предвыборной кампании подвергал критике.