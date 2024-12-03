Исследование: РФ похищает и русифицирует украинских детей

Российская Федерация проводит системное, умышленное и широкомасштабное принудительное усыновление детей из Украины. Эта операция по похищению и незаконному усыновлению "была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и его подчиненными с намерением русифицировать украинских детей", а приказы о депортации и принудительном усыновлении выполнялись "многочисленными элементами правительства РФ в тесном сотрудничестве с чиновниками" оккупированных украинских территорий. К таким выводам пришли авторы отчета "Российская система принудительного усыновления и взятия под опеку детей из Украины", подготовленного Лабораторией гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) из США.

Отчет охватывает период в двадцать месяцев, начиная с февраля 2022 года. С помощью различных источников информации и систем поиска исследователям Йельского университета удалось сделать самый полный на текущий момент поиск и определение мест нахождения украинских детей, вывезенных в Россию и переданных там в программы усыновления или в приемные семьи. Кроме того, в отчете воспроизведена схема, состоящая "из отдельных лиц, правительственных и неправительственных организаций, юридических маневров, процедур и систем, используемых режимом президента РФ Владимира Путина для того, чтобы способствовать усыновлению детей из Украины". "Этот отчет подробно описывает процесс того, как украинские дети попали под опеку России, логистические и транспортные пути, используемые для их перемещения в РФ и в ее пределах, а также процедуры, с помощью которых дети были натурализованы как российские граждане и размещены в российских приемных семьях или внесены в базу данных РФ по усыновлению", - говорится в документе.

Детей из Украины незаконно вывозили на военных самолетах РФ

Исследователям Yale HRL, участвовавшим в работе над отчетом, удалось идентифицировать 314 детей из Украины, которые были незаконно вывезены в Россию после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. "Воздушно-космические силы России и авиация под прямым контролем администрации президента Путина перевезли несколько групп детей из Украины на военно-транспортных самолетах под флагом Российской Федерации (…) в период с мая по октябрь 2022 года", - говорится в отчете. По меньшей мере, 67 из этих 314 украинских детей уже являются "натурализованными российскими гражданами". Однако исследователи Yale HRL делают "обоснованное предположение", что количество "формально натурализованных украинских детей значительно больше".

Детская площадка на фоне разрушенного жилого дома в Харькове Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Удалось также определить и промежуточные пункты, где содержались незаконно вывезенные украинские дети до того, как они были переведены в образовательные учреждения в РФ. Это, в частности, четыре центра временного размещения и школы в Курской и Ростовской областях. В отчете отмечается, что перед тем, как имена украинских детей были внесены в российские базы данных по усыновлению, "их подвергали пророссийскому перевоспитанию".

Российские власти удаляют данные о детях и усыновлении

По меньшей мере 208 из 314 идентифицированных детей были отданы на усыновление или под опеку граждан России. Примерно половина из 314 детей имеют братьев и сестер, чьи имена также внесены в базу данных на усыновление. Авторы называют "по крайней мере, один случай", когда четверо родных братьев и сестер были разлучены при незаконном усыновлении.

В своих поисках места нахождения детей исследователи Yale HRL обнаружили, что они могут находиться в "по меньшей мере, 21 регионе России". На сегодня имена детей из Украины значатся "в трех главных базах данных как дети, рожденные в России". "Эти базы данных тесно связаны и координируются российским федеральным правительством", - указывается в отчете. Для того, чтобы легитимизировать депортацию и незаконное усыновление украинских детей российскими гражданами, "Россия использует консультации психологов". Были зафиксированы случаи, когда "российские специалисты из сферы психического здоровья" специально "подбирали" ребенка из Украины для российской семьи, которая хотела его усыновить".

Ребенок на фоне разрушенного в ходе военных действий дома Фото: MDR

После того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, "агентства, которые управляют российскими базами данных" ограничили открытую информацию, с помощью которой можно идентифицировать личности похищенных из Украины детей. А данные, которые могут представлять интерес для следствия, и сообщения российских СМИ о случаях усыновления, "были удалены в разные моменты до 15 августа 2024 года".

"Систему усыновления в РФ украинских детей приказал создать Путин"

"Система принудительного усыновления и передачи в приемные семьи в России была создана по приказу и при поддержке президента Путина и уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой. Среди главных должностных лиц и организаций, играющих роль в разработке и контроле программы: заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова, главы самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", министерство образования РФ и должностные лица "Единой России", говорится в отчете.

Исследователи Yale HRL собрали досье на каждого похищенного ребенка, которого им удалось идентифицировать. В него внесены имя ребенка, его найденные фото и видеозаписи, дата рождения, вероятные братья и сестры, состояние здоровья согласно базам данных, возможная причина отсутствия родительской опеки, место в Украине, откуда ребенок был вывезен, и последнее известное местонахождение на территории России. Авторы отчета по понятным причинам не делятся этой информацией с общественностью. Досье этих детей были переданы в Офис прокурора МУС, они также доступны для проверки соответствующими правоохранительными органами и для правительства Украины, говорится в отчете.