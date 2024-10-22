Банк ДНК может помочь идентифицировать похищенных РФ детей

Международные эксперты призывают родственников украинских детей, которых российские власти похитили и удерживают на оккупированных территориях Украины или в РФ, сдать образцы ДНК для того, чтобы личность ребенка можно было определить даже через несколько лет. "Мы призываем родителей и близких (принудительно депортированных украинских детей. - Ред.) сдавать образцы ДНК для создания базы данных, с помощью которой можно будет идентифицировать тех детей, которые не смогут идентифицировать себя сами", - сказал Мэттью Холлидей, директор программ в Европе Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP). Он принял участие в круглом столе "Украденное будущее: борьба за возвращение украинских детей, похищенных Россией", прошедшем в Европейском центре политики в Брюсселе в понедельник, 21 октября.

Собирать ДНК нужно уже сейчас

Депортация детей - один из самых тревожных аспектов войны России против Украины. "Как через пять-шесть лет идентифицировать ребенка, который был депортирован, усыновлен, а его личные данные изменены? Ответ - ДНК. Хотя это и не универсальное решение, но оно может существенно помочь", - считает Холлидей. Пока украинские власти не имеют доступа к депортированным детям, однако когда такая возможность появится в будущем, чрезвычайно важно будет иметь образцы ДНК их родственников, убежден эксперт.

Согласно данным украинской онлайн-платформы Bring Kids Back, власти страны на сегодняшний день исходят из почти 20 тысяч случаев принудительного перемещения украинских детей в Россию. Однако правозащитники убеждены, что количество похищенных детей намного больше и может доходить до 200 тысяч.

Россию обвиняют в попытках индоктринировать детей и заставить их забыть свою украинскую идентичность Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Бывший омбудсмен Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сейчас возглавляющий организацию Save Ukraine, занимающейся поиском и возвращением украинских детей, отмечает, что "для российского режима важно индоктринировать этих детей, чтобы полностью лишить их украинской идентичности". По его словам, украинских детей незаконно усыновляют, часто меняя их личные данные, они учатся в российских школах, где их наказывают, если они заговорят по-украински, они получают российские документы и находятся под влиянием российской пропаганды. "90% детей, вывезенных в Россию, исчезают из социальных сетей, трудно найти номера их телефонов или любую информацию, чтобы наладить с ними коммуникацию, потому что в школах их учат, что если они будут общаться с украинцами, то будут наказаны" , - рассказывает Кулеба.

Как ускорить процесс возвращения украинских детей

Соучредительница благотворительной нидерландской организации Orphans Feeding Foundation Мариам Ламбер, которая с начала российского широкомасштабного вторжения занимается поиском, возвращением и реинтеграцией депортированных украинских детей, сообщила о появлении "очень тревожной тенденции", о которой рассказывают живущие на оккупированных территориях семьи. "Когда подростки от 13 до 17 лет ищут способы выехать на контролируемую Украиной территорию, их бросают в тюрьму по обвинению в подготовке террористического акта", - сообщила активистка.

В вопросе поиска вывезенных детей "время - наш самый грозный враг", потому что уже через несколько лет многие дети "забудут даже имена своих родителей", признает Ламбер. По ее мнению, для ускорения процесса возвращения украинских детей необходимо координировать действия всех участников и искать "креативные решения". "Я вижу много разных инициатив на уровне организаций и отдельных людей, однако нам важно иметь общую стратегию", - подчеркнула она.

Российский президент Владимир Путин и омбудсмен Мария Львова-Белова: МУС выдал ордер на их арест в связи с незаконной депортацией украинских детей Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik Moscow/imago images

Вернуть удается только небольшое число детей

Организации Save Ukraine удалось вернуть из России 300 украинских детей в возрасте от 10 до 17 лет. "Младших найти и вернуть домой гораздо труднее", - признает Николай Кулеба. В своей работе Save Ukraine и платформа Bring Kids Back "применяют смешанные стратегии", поскольку даже с привлечением посредников, таких как Ватикан или Катар, удалось вернуть лишь немногих детей. "Трудно искать совместные решения с путинской администрацией. Они пытаются манипулировать и блокировать любые попытки возвратить детей", - говорит Кулеба.

Несмотря на международные обязательства и постоянные призывы украинской стороны, Россия замалчивает информацию о местонахождении принудительно депортированных украинских граждан, что делает процесс их возвращения очень сложным. По мнению Николая Кулебы, Международный Комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ "должны требовать от России предоставить им информацию об украинских семьях и детях на оккупированных территориях и в РФ". "Нам нужен доступ к ним, чтобы оценить их положение и выяснить, в какой поддержке они нуждаются", - сказал Кулеба, подчеркнув, что эти организации "имеют мандат" для таких действий.