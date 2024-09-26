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СМИ: Россия передала Украине девять детей при участии Катара

Роман Сулима
26 сентября 2024 г.

Еще девять украинских детей, вывезенных на территорию РФ, направлены на родину к своим семьям, передают российские СМИ слова уполномоченной "по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой. Киев эту информацию не подтверждал.

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова
Мария Львова-БеловаФото: Alexander Nemenov/AFP

Девять украинских детей, незаконно вывезенных на территорию России в ходе ее агрессивной войны против Украины направлены на родину к своим семьям. Об этом факте сообщила российским государственным СМИ в четверг, 26 сентября, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Сегодня по поручению президента России Владимира Путина воссоединяем группу детей, находившихся в России, с их родителями и другими родственниками, которые проживают в Украине. Это группа из восьми мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одной девочки 17 лет, она жила у бабушки в Крыму, а захотела переехать к маме в Киев", - цитируют издания российского омбудсмена после ее встречи с этими подростками.

Украина на момент публикации возвращение детей не комментировала.

Встреча прошла в посольстве Катара

Чиновница, ордер на арест которой в прошлом году был выдан Международным уголовным судом (МУС), отметила также, что значительную помощь в процессе воссоединения оказывает Катар, в посольстве которого и состоялась эта встреча. "Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы", - сказала Львова-Белову.

По ее данным, всего с начала российской войны с родственниками в Украине и в третьих странах воссоединились 80 украинских детей из 62 семей, а 13 детей из восьми семей воссоединились с родственниками в РФ.

В свою очередь, по данным украинского национального информационного бюро, по состоянию на конец 2023 года Украине удалось вернуть 387 из более 19 тысяч детей, незаконно депортированных в Россию. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал в интервью DW, что незаконный вывоз украинских детей в РФ происходит с 2014 года. С тех пор, и особенно после начала полномасштабного вторжения России, часть депортированных детей была "устроена" в российские семьи.

Ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Украине. В ответ на это Следственный комитет России сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

Путину из-за ордера пришлось отказаться от поездок в страны, подписавшие Римский статут и тем самым обязавшиеся выполнять распоряжения МУС. Так в июле 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, хотя власти страны давали понять, что не станут его задерживать. В начале сентября президент РФ совершил визит в Монголию, присоединившуюся к Римскому статуту, но вместо ареста Путина встретили красной ковровой дорожкой.

 

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