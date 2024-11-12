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Киев призвал ЕП помочь вернуть детей, похищенных Россией

Виктория Власенко
12 ноября 2024 г.

Украина предложила Европарламенту создать специальный орган, который решал бы вопрос возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

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Украинка Ирина обнимает своего 13-летнего сына, которого удалось вернуть из России
Ирине (на снимке) удалось вернуть из России своего 13-летнего сына, апрель 2023 годаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Чтобы Украина могла вместе с западными партнерами системно и эффективно работать над возвращением украинских детей, принудительно депортированных в Россию, необходимо создать специальный постоянный орган - рабочую группу или подкомитет, который занимался бы решением этих вопросов. С таким призывом к Европейскому парламенту обратился во вторник, 12 ноября, в Брюсселе уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В тот день он участвовал в дискуссии "Принудительное перемещение и депортация Россией украинских детей: расширение коллективных действий по возвращению детей домой", которая состоялась в стенах Европарламента.

Для возвращения украинских детей необходимы усилия не только Европы

Как сообщил Лубинец, сегодня в Украине официально зафиксированы около 20 тысяч случаев незаконной депортации детей в Россию или на оккупированные ею территории, причем на самом деле это число может быть гораздо больше. Российская сторона не предоставляет украинским властям сведений о местонахождении похищенных детей, из-за чего их поиск и возвращение идут очень сложно и медленно, сказал украинский омбудсмен.

По его данным, в России в отношении детей, принудительно вывезенных из Украины, проводится "системная политика уничтожения украинской идентичности": их милитаризуют, отдают на воспитание в российские семьи, выдают им российские документы. Кроме того, у украинской стороны имеются доказательства, что несовершеннолетних на временно оккупированных территориях содержат в тюрьмах, где подвергают пыткам и жестокому обращению.

Выступивший во время дискуссии специальный представитель ЕС по правам человека Олоф Скуг заявил, что Евросоюзу следует делать больше для возвращения украинских детей. В то же время он отметил, что в подобных случаях дипломатические усилия "необходимо распространять за пределы Европы", а евродепутаты должны говорить "о срочности" вопроса с правительствами своих стран. Отвечая на вопрос DW, ведется ли между ЕС и офисом омбудсмена России диалог о возвращении украинских детей на родину, Скуг сообщил, что "никаких контактов не происходит".

Евродепутаты настаивают на новых санкциях против Москвы

Россия совершает "самое тяжкое преступление - преступление против детей" потому, что чувствует себя безнаказанной, и ЕС должен напоминать Москве, что цену за это придется заплатить, заявил в свою очередь депутат от Европейской народной партии Пекка Товери. "Мы обязаны узнать имя каждого, кто участвует в этой операции (незаконном перемещении и индоктринации украинских детей. - Ред.) и ввести против них санкции", - заявил финский парламентарий, адресуя свой призыв новому составу Еврокомиссии.

Товери уверен, что президент РФ Владимир Путин, ордер на арест которого по обвинению в депортации украинских детей выдал Международный уголовный суд, "не делает этого сам". "Нам необходимо приложить больше усилий, чтобы найти каждого на всех звеньях этой цепи и заставить их заплатить за преступление", - подчеркнул политик. Если этого не сделать, "происходящее сейчас с Украиной может в будущем произойти с нами", предупредил он.

 