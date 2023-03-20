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Новый порт в Прерове - визуализация проектаФото: Produktionsbüro Tinus
ТуризмГермания

Зачем в Германии строят самый длинный пирс Балтийского моря

Максим Нелюбин
1 ч. назад

720-метровый пирс сооружают около Прерова - между берегом и новым портом для спортивных яхт, катеров и рыбацких лодок.

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В Германии на курортах вдоль побережья и на островах Балтийского моря насчитывается несколько десятков туристических пирсов. "Морские мосты" (Seebrücken), как здесь называют эти достопримечательности, используются в качестве причалов и одновременно служат туристам и отдыхающим - чтобы прогуливаться по ним, делать фотографии, дышать свежим соленым воздухом, наслаждаться рассветами и закатами.

Самый первый такой пирс возвели здесь в 1882 году в Альбеке на острове Узедом. Сначала - небольшую деревянную платформу, позже - 170-метровый мостик…

Альбек
Пирс в Альбеке на фотографии 1927 годаФото: arkivi/picture alliance

На таких пирсах во многих местах расположены павильоны для кафе, ресторанов и киосков. Кое-где сейчас даже работают специальные морские лифты - подводные гондолы (Tauchgondel). Первый такой необычный аттракцион открылся в 2006 году в курортном местечке Циновитц на острове Узедом. Затем подводные гондолы появились на курортах Зеллин на остове Рюген, Грёмиц в земле Шлезвиг-Гольштейн и Цингст в Мекленбурге - Передней Померании.

720-метровый пирс 

Визуализация проекта
Новый пирс и порт в Прерове - визуализация проектаФото: Produktionsbüro Tinus

Самым длинным морским пирсом на Балтийском море в целом до сих пор являлся 512-метровый причал в польском Сопоте. В Германии - 508-метровый причал на курорте Херингсдорф. Однако скоро эти списки возглавит новый лидер.

В конце 2023 года в Германии должны закончить возведение нового пирса Seebrücke Prerow. Это 720-метровое сооружение возводится в рамках строительства нового защитного порта около курорта Преров на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст. Сам порт в виде огромной подковы из каменных глыб и железобетонных конструкций будет расположен примерно в полукилометре от берега.

Строительные работы начались в августе 2022 года после многолетней фазы планирования и согласований, включая референдум, в результате которого проект получил одобрение со стороны местных жителей. Средства в размере 42 миллионов евро выделены из фонда на развитие региональной инфраструктуры Европейского союза.

Ранее в этом месте около Прерова находился старый 400-метровый пирс, возведенный в 1993 году. Он был разобран в ходе подготовительных работ перед началом реализации проекта.

Преровский порт. Иллюстрации к проекту

Преровский порт. Иллюстрация к проекту
Порт предназначен для стоянки малых судов во время непогоды Фото: Produktionsbüro Tinus
Преровский порт. Иллюстрация к проекту
Так будет выглядеть причал для спасательного катера немецкого общества DGzRSФото: Produktionsbüro Tinus
Преровский порт. Иллюстрация к проекту
Порт рассчитан на четыре десятка стояночных мест

Преровский порт (Inselhafen Prerow) будет служить в качестве надежной гавани для спортивных яхт, катеров, рыбацких лодок и других маломерных судов на случай непогоды на участке между городом Росток и островом Хиддензе. Они должны будут направляться сюда после получения штормовых предупреждений в случае невозможности добраться более быстро до какого-то другого подходящего места. Новый порт рассчитан на четыре десятка судов. Также здесь будет находиться база одного из катеров немецкой Морской поисково-спасательной службы (DGzRS).

Ныне действующий надежный порт для спортивных яхт и других маломерных судов в этой части прибрежной полосы Балтийского моря - Дарсер Орт (Nothafen Darsser Ort) - находится рядом всего лишь в нескольких километрах на северной оконечности полуострова Дарс - посреди национального парка Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft). После ввода в эксплуатацию Преровского порта в этой части полуострова будут осуществлены меры по рекультивации - восстановлению естественного ландшафта в заповедной зоне.

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