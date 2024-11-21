За что в Беларуси задерживают и судят граждан Украины

Обвиняли в агентурной деятельности, терроризме, оскорблении Лукашенко - не менее 13 граждан Украины были задержаны по политически мотивированным делам в Беларуси.

Как минимум 59 иностранцев проходили по уголовным политическим делам в Беларуси, подсчитали правозащитники "Вясны". Часть из них - граждане Украины. В июне 2024 года пятерых украинцев освободили в рамках обмена пленными. На свободе оказались Людмила Гончаренко, Наталия Захаренко, Павел Куприенко, Катерина Брюханова, а также фигурант дела о подрыве в Мачулищах российского военного самолета Николай Швец. 28 июня 2024 года их вернули в Украину.

По информации "Вясны", в Беларуси остаются не менее 13 украинцев, обвиняемых по политическим делам. Экс-посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в комментарии "Медиазоне" отметил, что дипломатам известно про 12 человек, задержанных по "экстремистским статьям". По его словам, некоторые из задержанных много лет живут в Беларуси и не хотят обращаться за помощью к украинским властям, в том числе из соображений безопасности. А белорусская сторона, объяснил Кизим, обычно не сообщает Украине о задержании ее граждан.

DW рассказывает, что известно о задержанных.

16-летняя школьница и семья из Украины

Весной 2024 года белорусские силовики задержали группу подростков из анархической группы. Ее, как заявили по государственному ТВ, якобы создала 16-летняя гражданка Украины Мария Мисюк.

В пропагандистском фильме рассказали, что группа якобы планировала совершать диверсии в Беларуси и России. Мисюк обвинили в акте терроризма. Где содержится украинка, не сообщалось. По данным DW, дата суда по делу группы еще не назначена.

Сергея Кабарчука в Беларуси задержали вместе с сыном Павлом. В сюжете на государственном ТВ утверждали, что старший Кабарчук родом из Волынской области Украины, ранее работал в погранслужбе. Украинцев обвинили четырем статьям УК РБ: в незаконных действиях в отношении оружия, акте терроризма, агентурной деятельности и незаконном перемещении через границу веществ, радиоактивных материалов, вооружения или военной техники. В октябре 2024 года их осудили на 20 лет колонии усиленного режима и к штрафу в 28 тысяч белорусских рублей (около 8100 евро).

Водитель автобуса и дело об "агентурной деятельности"

Украинцев Дмитрия Гудика и Михаила Столярчука задержали в Беларуси по делу об агентурной деятельности. Об обвинениях против них рассказали в пропагандистском фильме телеканала ОНТ: по версии следствия, мужчины "по заданию СБУ" якобы собирали данные о военной технике в Беларуси.

Суд над украинцами прошел в ноябре 2022 года. Брестский областной суд приговорил Гудика к 5 годам колонии, а Столярчука - к 6 годам лишения свободы.

Дмитрий Гудик до задержания работал водителем автобуса Ковель-Брест. Вместе с Гудиком и Столярчуком белорусские силовики задержали и Игоря Дирко, но его выслали из страны.

В агентурной деятельности в Беларуси обвинили еще как минимум трех граждан Украины: Сергея Бойко, Андрея Шмая и Артема Маковея. Брестского диджея Артема Маковея областной суд приговорил к 6 годам колонии, наказание для двух других неизвестно.

По информации правозащитного центра "Вясна", Андрей Шмай до задержания 10 лет жил в Витебске, был рабочим по обслуживанию зданий облисполкома. Сергей Бойко жил в Наровле, детали дела против него правозащитники не озвучивают.

Стоматолог и "оскорбление Лукашенко"

По двум статьям УК в Беларуси осудили гомельчанина и гражданина Украины Вячеслава Негоденко. До задержания он окончил Белорусский государственный медуниверситет, работал стоматологом.

Гомельский областной суд признал его виновным в содействии "экстремисткой деятельности" и незаконном обороте наркотических средств. Решение суда правозащитникам неизвестно, наказание Негоденко отбывает в новополоцкой колонии.

К 1,5 года колонии суд Бобруйского района и Бобруйска приговорил украинца Юрия Бондаренко. Его в июле 2024 признали виновным в оскорблении Лукашенко.

За оскорбление Лукашенко, клевету в отношении него, участие в "экстремистском формировании" и разжигание вражды судили также гражданина Украины Александра Котовича. В марте 2024 года Минский городской суд назначил ему 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в шкловской колонии.

Юрист: осужденные могут расчитывать на помощь консульской службы

Поскольку для передачи осужденных иностранцев из Беларуси в родную страну необходимо согласие двух государств, вопрос о заключенных-украинцах имеет дипломатический характер, утверждает юристка "Вясны" Светлана Головнева.

"Осужденные могут рассчитывать на помощь консульской службы страны своего гражданства. Можно пробовать добиться того, чтобы сотрудник консульства посетил человека в месте заключения", - уточняет она.

У граждан Украины, как и у остальных заключенных, есть право на визиты близких и телефонные звонки. Но в случае с международными звонками может возникнуть техническая сложность - у колонии может просто не быть возможности организовать такой звонок.

По мнению Головневой, родственникам осужденных граждан Украины стоит быть активными и обращаться в администрацию колонии, Департамент исполнения наказаний МВД РБ, в консульство и МИД Украины. Это может помочь восстановить связь с близким человеком и добиться нормальных условий его содержания.