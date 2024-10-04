Расследование: РБ причастна к милитаризации детей из Украины

Правозащитные организации обвиняют белорусский режим в соучастии в перемещении, перевоспитании и милитаризации украинских детей с оккупированных территорий и призывают МУС привлечь к ответственности виновных.

Режим правителя Беларуси Александра Лукашенко является соучастником преступной политики России по уничтожению идентичности украинских детей и их милитаризации. К такому выводу пришли авторы расследования, которое подготовили украинские и белорусские правозащитники при поддержке международной неправительственной организации Freedom House .

Над документом работали эксперты из правозащитных организаций: украинских - Центра прав человека ZMINA и Регионального центра прав человека , а также белорусских - "Вясна" и BelPol . Расследование под названием "Похищенное детство: как белорусский режим стирает идентичность украинских детей перемещением, перевоспитанием и милитаризацией" представили в пятницу, 4 октября, в Варшаве.

"Организация отдыха и оздоровления" вывезенных детей из Донбасса

Александр Лукашенко Фото: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa/picture alliance

Александр Лукашенко "лично заложил основу для перемещения украинских детей на белорусскую территорию", отмечается в отчете, обнародованном на сайте Freedom House. Как отмечают авторы документа, подписанный белорусским правителем в 2021 году указ об "организации отдыха и оздоровления детей из Донбасса" создал прецедент активного участия белорусского режима в перемещении, перевоспитании и милитаризации украинских детей. Кроме того, учитывая авторитарность правления Лукашенко, ни одно из мероприятий не может состояться без четкого одобрения белорусского правителя, отмечают правозащитники.

В отчете впервые приводятся данные о вывезенных украинских детях , которые стали известны благодаря контактам внутри Беларуси. Информацию для своего расследования правозащитники получили, в частности, и от белорусской независимой организации BelPol, основанной в 2020 году бывшими сотрудниками правоохранительных органов страны. Речь идет об именах детей, перемещенных с временно оккупированных территорий Украины в Беларусь в период с 2022 по 2023 год, а также подтверждающие документы, такие как железнодорожные билеты, внутренняя переписка и ряд других. Кроме того, исследователи пользовались информацией из около 200 открытых источников.

Более 2200 детей переместили в Беларусь

Правозащитникам удалось идентифицировать 2219 детей, которые были перемещены с оккупированных территорий Украины в Беларусь с 2021-го по июнь 2024 года. Большинство из них - после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Среди них - дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети, чьи родители погибли в результате боевых действий, а также те, у кого есть родители или опекуны. По меньшей мере 27 украинских детей впоследствии из Беларуси переместили в Россию.

"Поскольку мы не контактировали напрямую ни с детьми, ни с их опекунами, мы не могли подтвердить, на каких условиях происходило согласие на их перемещение, было ли оно добровольным, - говорит в комментарии DW соавтор отчета, представитель Центра прав человека ZMINA Анисия Синюк. - Это могли быть, например, дети учителей и врачей, которые зависимы от оккупационной власти или семьи, перемещенные из Мариуполя или других разрушенных городов, которые зависимы от помощи оккупационных администраций или РФ".

Авторы отчета обратили внимание на тот факт, что более активно перемещения происходили в течение учебного процесса в 2022-2023 годах, а не летом, что, по их мнению, противоречит провозглашенной цели перемещения с целью оздоровления. Сколько вывезенных детей вернулись на оккупированные территории Украины после перемещения, правозащитникам неизвестно.

В отчете не только описываются маршруты перемещения детей с оккупированных территорий Украины, но и то, что происходит с ними после вывоза на территорию Беларуси. После вывоза несовершеннолетних украинцев размещали в белорусских санаториях, реабилитационных центрах, детских лагерях, а также зачисляли в местные учебные заведения, "где язык преподавания - русский, а учебная программа пропагандирует "русский мир" и другие нарративы российской пропаганды", говорится в документе.

"Это не случайность, что цель - именно дети, а не взрослые. Российская система построена так, чтобы сделать из них российских граждан, в частности будущих солдат вооруженных сил РФ. И Беларусь это воплощает. Когда они находятся в Беларуси или в России, к ним относятся как к российским детям, а должны относиться как к украинским детям с оккупированных территорий", - указывает Синюк.

Милитаризация украинских детей и использование их в целях пропаганды

Кроме содействия в изменении идентичности, Беларусь следует модели РФ по милитаризации несовершеннолетних украинцев, считают правозащитники. В подтверждение этого авторы отчета приводят организованные во время пребывания в Беларуси многочисленные визиты несовершеннолетних в правоохранительные органы, воинские части, а также встречи с представителями военных и молодежных военных организаций.

Фото из архива: российские юнармейцы Фото: picture-alliance/dpa/G. Zimarev

Кроме того, в документе упоминается распространенная в оккупации практика привлечения детей к молодежным военизированным формированиям, таким как российская "юнармия" или кадетские корпуса, что противоречит нормам Женевской конвенции.

Негативные последствия этого уже заметны на индивидуальном уровне, указывает Синюк. "Нам известен случай, когда один из выпускников кадетского корпуса Захарченко пошел в Вооруженные силы РФ и погиб. И это нужно масштабировать не только на эти 2219 детей, а на те почти 1,5 миллиона, которые находятся на оккупированной территории и подвергаются той же милитаризации и индоктринации", - говорит соавтор отчета.

Кроме того, как сказано в документе, белорусский и российский режимы используют украинских детей в целях пропаганды. Как указывают исследователи, они неоднократно появлялись в материалах государственных СМИ обеих стран, нацеленных на легитимизацию их перемещения и милитаризации. По мнению правозащитников, такие действия способствуют повторной травматизации несовершеннолетних.

"Журналисты преимущественно задают наводящие вопросы, связанные с травматическими темами: обстрелы, ощущения детей в контексте военных действий, являются ли "выбитые окна" нормой. Настойчивые вопросы журналистов, требующие детального вспоминания и воспроизведения травматических событий, неоднократно доводили детей до слез", - отмечают правозащитники в отчете. К тому же, при подготовке материалов СМИ пренебрегают правом детей на частную жизнь, констатируют они.

Кто причастен к перемещению украинских детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (фото из архива) Фото: Dmitry Astakhov/Sputnik/AFP/Getty Images

Решающую роль в перемещении, перевоспитании и милитаризации украинских детей играет Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации, указывается в отчете. По данным авторов документа, на эти меры союзное образование выделило более 500 тысяч долларов в течение 2022-2023 годов. Причастными к перемещению, перевоспитанию и милитаризации украинских детей, кроме правителей РФ и Беларуси, правозащитники называют также госсекретаря "союзного государства" Дмитрия Мезенцева и премьер-министра России Михаила Мишустина, который параллельно занимает должность главы совета министров "союзного государства". Кроме того, эти меры невозможны без участия представителей оккупационных администраций, контролируемых Москвой.

В отчете подчеркивается также активная роль общественных организаций, самая известная из которых - Фонд Алексея Талая, основанный белорусским паралимпийским спортсменом. Как утверждают авторы отчета, Талай поддерживает тесные личные и деловые отношения с представителями белорусского и российского правительств, а также оккупационными администрациями.

По словам Анисии Синюк, кроме того, что Талай использует свою медийность как параолимпийца для проведения "мотивационных встреч" с детьми, его фонд финансирует и организует мероприятия. "Сотрудники фонда сопровождают этих детей и приезжают сами на оккупированные территории. Они поддерживают связи с оккупационными администрациями, также с так называемыми общественными организациями, которые работают на оккупированной территории", - отмечает аналитик.

Правозащитники обратились в Международный уголовный суд

Талай стал одним из четырех человек, из-за действий которых правозащитники обратились в Международный уголовный суд (МУС) с призывом выдать ордер на арест. Также исследователи настаивают на привлечении к ответственности за содеянное Александра Лукашенко, Дмитрия Мезенцева и Михаила Мишустина.

Александр Лукашенко Фото: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa/picture alliance

Как отмечается в отчете правозащитников, действия Беларуси и России нарушают фундаментальные права и свободы украинских детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка. Кроме того, перевоспитание украинских детей на территории Беларуси в условиях войны России против Украины может квалифицироваться как дискриминационное преследование, что является преступлением против человечности, подчеркнула соавтор отчета Анисия Синюк.

По ее словам, правозащитники уже встречались с представителями МУС, которым указывали на важность сосредоточить внимание не только на фактах перемещения, но и на разветвленной системе перевоспитания детей и их милитаризации. Дальнейшая квалификация, как говорит правозащитница, - в зоне ответственности МУС.