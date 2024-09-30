Лукашенко ждут в Гааге? Что означает запрос Литвы в МУС

Правительство Литвы обратилось в МУС по поводу преступлений против человечности, которые совершил минский режим в отношении белорусов. Значит ли это, что Лукашенко скоро будут судить в Гааге - у DW.

Правительство Литвы официально направило в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) материалы, которые касаются преступлений против человечности в отношении белорусов. Первоначально эти материалы были собраны Народным антикризисным управлением (НАУ) и переданы литовской стороне, которая после их оценки пришла к выводу, что есть достаточно оснований предполагать причастность высшего руководства Беларуси к преступлениям против человечности. Как говорит глава НАУ Павел Латушко, который работал над сбором документов, теперь МУС сможет начать расследование преступлений режима Александра Лукашенко в отношении белорусов.

В чем заключается обращение Литвы в МУС, когда начнется расследование и какова вероятность, что на имя Лукашенко выдадут ордер на арест? DW отвечает на основные вопросы по этой теме.

Литва обратилась в МУС. О каких преступлениях против белорусов идет речь?

Как следует из пресс-релиза Министерства юстиции Литовской Республики, правительство страны в соответствии со статьями 13а и 14 Римского статута передало в МУС материалы о ситуации в Беларуси для расследования прокурором суда. В этом обращении Литва заявила, что есть основания полагать, что с мая 2020 года по указанию высших должностных лиц Беларуси в отношении населения страны совершаются преступления против человечности, включая депортацию, преследования и другие бесчеловечные акты. Правительство Литвы также утверждает, что часть этих преступлений была совершена на территории Литвы, что делает их подпадающими под юрисдикцию суда.

Павел Латушко Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto/picture alliance

Как рассказал DW глава НАУ Павел Латушко, обращение Литвы в МУС - результат полутора лет работы команды НАУ по сбору и обобщению доказательств преступлений, совершаемых в отношении белорусского народа.

"Мы основывались на отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН, где сказано, что более 300 тысяч белорусов были депортированы с территории Беларуси, что составляет 3,5 процента ее населения. Мы фиксируем, что на территории Беларуси в отношении белорусов создана атмосфера преследований, ненависти, убийств, незаконного осуждения. То есть государственная политика вынуждает белорусов покидать территорию страны", - говорит Латушко.

Кроме того, по его словам, на этом режим Лукашенко не останавливается и продолжает преследовать белорусов и за пределами страны. "Это, например, заочные приговоры, лишение собственности, преследование родственников, которые остались в Беларуси. Есть и ментальное преследование - тезисы о "беглых" и "острокопытных". Это категоризация населения. Преступления носят масштабный характер, должны быть оценены, и за них должна наступить ответственность", - считает глава НАУ.

Но разве МУС может рассматривать дело, когда Беларусь не является участницей Римского статута?

Республика Беларусь действительно не является участницей Римского статута МУС. Чтобы обосновать юрисдикцию суда, Литва ссылается на то, что часть преступлений против белорусов была совершена на ее территории.

"Речь идет о том, что преступления совершались и совершаются, а их эффект частично имеет место на территории Литвы. Возможность установить юрисдикцию над преступлениями, которые частично совершаются на территории государства-участника, уже была установлена судом по делу Мьянма/Бангладеш, это не что-то новое", - говорит юрист-международник, эксперт Белорусского хельсинкского комитета Катерина Дейкало.

Литва заявляет о преступлениях против человечности в отношении белорусов Фото: REUTERS

Согласно статуту, государства-члены могут обратиться к прокурору с просьбой провести расследование, и здесь Литва воспользовалась этим правом. "Это серьезное политическое решение, и я думаю, что Литва не стала бы в это ввязываться, если не было бы на то юридических оснований", - отмечает юрист.

Павел Латушко в свою очередь напоминает, что Лукашенко не хотел подписывать Римский статут, понимая возможную ответственность. "Но мы нашли эту формулу трансграничного характера преступления. Поезд "Минск-Гаага" для Лукашенко уже тронулся со станции "Минск-Пассажирский" в направлении города Гаага. Перспектива ордера на имя Лукашенко неминуема", - считает политик.

И что будет теперь? МУС будет расследовать преступления Лукашенко?

Как объясняет российский адвокат Сергей Голубок, допущенный к практике в МУС, это обращение Литвы - важный процедурный шаг. "Инициатива со стороны государства-участника Римского статута нужна для того, чтобы прокурор смог начать расследование. Эта инициатива освобождает прокурора от необходимости запрашивать разрешение Палаты предварительного производства МУС, то есть сейчас достаточно просто решения самого прокурора, чтобы расследование началось".

Прокурор МУС Карим Хан в своем заявлении уже подтвердил получение литовского обращения, однако это не означает автоматическое начало расследования. Как отмечает Голубок, сейчас есть три варианта развития событий: прокурор может начать расследование, а может отказать в расследовании. "Тогда Литва может обратиться в Палату предварительного производства МУС с чем-то вроде жалобы на отказ прокурора и попросить его еще раз рассмотреть запрос Литвы. Но заставить прокурора расследовать дело, если он того не хочет, МУС не может".

Третий вариант, продолжает адвокат, долгое изучение этих материалов прокурором в порядке предварительного изучения. "По некоторым другим ситуациям это предварительное изучение длилось годами, и в статуте нет сроков, которые бы каким-то образом здесь ограничивали прокурора", - говорит Сергей Голубок.

Если расследование начнется, МУС выдаст ордер на арест Лукашенко?

Если прокурор все же начнет расследование ситуации по Беларуси, то уже от него самого будет зависеть, что будет происходить в рамках расследования. "Нужно понимать, что МУС осуществляет индивидуальное уголовное преследование, то есть там обвиняется не режим в целом, а выдаются ордеры на имена конкретных обвиняемых. Прокурор оценит полученную информацию и примет решение, есть ли основание, чтобы выдать ордер на арест конкретных лиц", - говорит Дейкало.

Катерина Дейкало Фото: SERGEY MIKHALENKO

Вместе с тем юристы обращают внимание, что процессы в международных институтах могут длиться очень долго и не всегда приводят к желаемому результату. "По делу Мьянма/Бангладеш расследование начато 5 лет назад, но ни одного ордера на арест так и не выдано. Ситуация в Украине расследуется с 2022 года, выдано 6 ордеров на арест, но ни один из них не выполнен", - обращает внимание адвокат Голубок.

В этой связи глава НАУ Латушко, уверенный в том, что МУС выдаст ордер на арест Лукашенко, призывает к участию и другие государства-члены МУС, на территории которых находятся белорусы, покинувшие Беларусь из-за репрессий. "Мы понимаем, что у МУС достаточно дел на рассмотрении, и для того, чтобы ускорить процесс, нам важна поддержка других государства. Мы ставим амбициозную цель, чтобы и другие страны направили свои обращения в МУС, что они согласны с литовской оценкой и поддерживают требование о начале расследования".

Что это дело в МУС значит для белорусов?

"Конечно, Лукашенко завтра-послезавтра не едет в Гаагу, но тем не менее не надо недооценивать это обращение Литвы в МУС. Это важная история и реальный прецедент", - считает Катерина Дейкало. По ее словам, самое важное в этой ситуации то, что государство обратилось в МУС не в связи с ситуацией в Украине, а по поводу преступлений против белорусов.

"Это возвращает внимание к ситуации в Беларуси, к тому, что режим сделал в отношении белорусов, а не только в контексте соучастия в агрессии против Украины. Нам принципиально важна история про ответственность режима за преступления против белорусов, а не против кого-то еще. Для белорусов важно увидеть какие-то процессы, ордеры, что угодно относительно ответственности этих людей за то, что они сделали. От этого зависит будущее нашего общества", - говорит юрист.

По мнению Павла Латушко, обращение Литвы в МУС имеет значение для белорусского общества потому, что демократия может победить в Беларуси только тогда, когда наступит ответственность. "Закрывать глаза на преступления - это подрывать основы существования общества и государства. Сегодня мы не можем привлечь к ответственности Лукашенко в самой Беларуси, но мы можем привлечь его к ответственности, используя международные инструменты, и мы будем это делать, насколько это возможно".