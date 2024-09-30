В Беларуси власти взялись за должников по алиментам

После 2020 года стало сложнее получать деньги от родителей, которые работают в ЕС, а на родине формально считаются безработными.

В Беларуси остро стоит проблема с взысканием алиментов. Долги накопились более, чем у 70 тысяч белорусов, и с каждым годом эта цифра увеличивается. Власти признают, что сложнее всего добиться выплат от граждан, которые работают в ЕС, а на родине формально считаются безработными. Глава верхней палаты парламента потребовала от Минюста и Минтруда решить вопрос. Что могут предпринять чиновники?

Как белорусы "экономят" на алиментах

Проблема с невыплатой алиментов была поднята на личном приеме главы Совета Республики Натальи Кочановой. К ней обратилась жительница Бобруйска, которая более пяти лет добивается от бывшего мужа, чтобы он переводил деньги, исходя из своей реальной зарплаты, а не как безработный.

"Он работает в Литве, а в Беларуси числится как безработный, - рассказала женщина. - Алименты, соответственно, платит как безработный. В Бобруйске таких, как я, очень много. Почему-то дальнобойщики оказываются "безработными" и платят 50% прожиточного минимума, хотя их реальные доходы гораздо выше".

По закону, работающий родитель должен ежемесячно платить алименты на одного ребенка в размере 25% от своей зарплаты, на двоих детей - 33%, на троих и более - 50%. Дальнобойщики в Литве в среднем зарабатывают 1600-2000 евро.

Но если гражданин нигде не работает (реально или формально) и не имеет иного дохода, алименты рассчитываются, исходя из бюджета прожиточного минимума (БПМ). На одного ребенка 50% - сегодня это 216,5 рублей (62 евро), на двоих детей - 100% БПМ (433 рубля, это 124 евро), на троих детей 150% (649,5 рублей, это 186 евро).

"Эту историю я беру на контроль, - заявила на приеме Кочанова. - Человек числится безработным, сидит на соцобеспечении, его семья пользуется всеми социальными благами в Беларуси, а тем временем работает за пределами страны. Так быть не должно".

Власти не могут отследить, сколько человек зарабатывает за границей

Белорусский адвокат в комментарии DW пояснил, что Беларусь еще в 2018 году ратифицировала международную конвенцию о взыскании алиментов на детей. Документ позволяет сотрудничать со странами ЕС, в том числе и Литвой.

Родитель, который не получает алименты на ребенка, может обратиться в специальный отдел Министерства юстиции, который направляет документы в иностранное государство, где местный суд решает, признать ли решение белорусского суда об алиментах. К заявлению должны быть прикреплены решение белорусского суда и данные об уже имеющейся задолженности. Адвокат предупреждает, что, если дело слушалось в отсутствии ответчика, иностранный суд может отказать, поскольку есть сомнения, была ли выслушана и учтена позиция бывшего супруга. При этом заявителю не нужно ехать за границу.

"Это небыстрая процедура, раньше растягивалась на месяцы. Но с 2021 года, когда начали вводить санкции, европейские государства, в частности Литва и Польша, где в основном и работают наши дальнобойщики, отказываются работать по запросам из Беларуси", - уточняет адвокат.

Собеседник уточняет, что можно напрямую обратиться в суд той страны, где работает бывший супруг, но надо быть готовым, что процесс будет долгим и затратным: "Расходы на местного адвоката - около 3 тысяч евро, если мы говорим, например, о Литве".

Проблему признают и власти. Заместитель министра юстиции Олег Кот на том же приеме у Кочановой заявил, что у Беларуси возникли сложности во взаимоотношениях с судебными органами Литвы. Литовские власти с 2020 года постепенно прекращают сотрудничество с РБ, в том числе и по правовым вопросам.

Адвокат говорит, что судебные исполнители имеют право потребовать у должника предоставить данные по зарплате, имуществу, которое можно взыскать. "В пределах Беларуси не проблема отследить и движение по счетам, и сделки с недвижимостью, - уточняет он. - Но если человек не "светит" в РБ свою заграничную зарплату, у него нет здесь квартиры или машины, довольно сложно получить достоверные данные о его доходах. Поэтому он и платит копейки, исходя из бюджета прожиточного минимума. Более того, если не удастся документально подтвердить, что он скрывал доходы, формально его и должником не признают".

Должникам по алиментам могут ограничить выезд из Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Что могут предпринять чиновники?

У белорусских властей, по мнению специалиста, нет рычагов воздействия на европейских коллег. "Минюст по-прежнему может отправлять запросы, но если не изменится принципиальная позиция не сотрудничать с РБ, обращения останутся просто без рассмотрения, как это и происходит последние годы", - говорит он.

Какие механизмы воздействия на должников все же остаются? Административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов.

"Поскольку Кочанова заявила, что берет этот вопрос на личный контроль, возможно, власти усилят уже действующие механизмы. Например, станет больше проверок по доходам и расходам тех, кто должен платить алименты. Те же дальнобойщики возвращаются в Беларусь, тратят здесь свои деньги, - говорит адвокат. - Если будет установлено, что человек скрывает реальный доход и более трех месяцев у него накапливается долг, может ставиться вопрос уже об уголовной ответственности".

Кстати, количество осужденных должников (по ст. 174 УК РБ) с каждым годом растет: в 2023 году - 5629 человек, в 2022 году - 5660, в 2021-м - 5460. Максимальное наказание - год лишения свободы.

"Кроме того, если будет установлено, что родитель скрывает реальные доходы, а в последующем не погашает долг по алиментам, ему могут ограничить право на выезд из Беларуси, что также чувствительно для тех, кто работает за границей", - уточняет адвокат.