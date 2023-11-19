Украина ввела санкции против причастных к депортации детей

Президент Украины подписал указы о санкциях против 108 лиц и 37 организаций. В списке в том числе - причастные к депортации украинских детей россиянка Мария Львова-Белова и белорус Алексей Талай.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций и "других ограничительных мер" в отношении более 140 физических лиц и организаций, преимущественно российских. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в четверг, 18 ноября.

Согласно второму документу , ограничения сроком на пять лет вводятся против 100 физических и 37 юридических лиц. Помимо прочих, в списке значится детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и ее организация "Квартал Луи". Санкции введены также в отношении благотворительного фонда Алексея Талая, провластного активиста из Беларуси. Львова-Белова и Талай, по информации украинских СМИ, имеют прямое отношение к депортации украинских детей во время войны России против Украины.

В списках - много известных лиц и структур

Первый указ президента предусматривает введение санкций на 10 лет против восьми человек, среди которых целый ряд бывших высокопоставленных украинских чиновников: экс-премьер Николай Азаров, экс-депутат Олег Царев, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а также назначенные Россией "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов и "глава" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

В санкционный список организаций попали также российские "Росмолодежь", ФГБУ "Роспатриотцентр", Минстрой, "Молодая гвардия Единой России", а также несколько благотворительных и волонтерских организаций. Помимо прочего, санкции предусматривают полную блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование или приостановка лицензий и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Согласно указам президента, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о применении санкций и "поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер". Кабмину, СБУ и Национальному банку Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг принятого решения.

Беларусь - надежный "помощник" РФ по депортациям

По информации уполномоченного Верховной рады Дмитрия Лубинца, удалось идентифицировать около 20 тысяч детей, которые за время войны были депортированы из Украины в Россию. В депортации украинских детей России "помогает" Беларусь. По поручению белорусского президента Лукашенко детей вывозят через РФ в Беларусь якобы на "оздоровление". Организацией их размещения в белорусских лагерях занимается фонд Алексея Талая. Кроме того, в незаконном вывозе украинских детей в Беларусь принимает участие Белорусское общество Красного Креста.

На сайте благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая указано, что фонд оказывает посильную помощь инвалидам, тяжелобольным, сиротам и детям без попечения родителей. После начала войны в Украине фонд был занят сбором гумпомощи для отправки в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, по словам самого Талая, его организация привозит в Беларусь детей с этих оккупированных российскими войсками территорий.

Ранее за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

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