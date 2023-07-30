Доклад: В РФ за год выросло число попыток суицида у детей

О росте числа попыток самоубийства у детей в РФ говорит неофициальная статистика СК РФ, использованная в докладе уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка.

В России за год выросло число суицидальных попыток несовершеннолетних. Об этом сообщается в докладе о работе уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2022 год, представленном в воскресенье, 30 июля. Указывается, что вывод о росте числа попыток покончить с собой у детей в России был сделан на основе неофициальной статистики Следственного комитета (СК) РФ.

Вместе с тем в России за год сократилось количество завершенных самоубийств среди детей, отметила Львова-Белова. По данным СК РФ, в 2022 году таковых было 679, а в 2021 году - 753. Для сравнения: в 2020 году в России Следственный комитет зафиксировал 548 детских самоубийств.

Данные Росстата тоже приводятся в докладе, но они отличаются от показателей СК РФ. Так, в 2021 году специалисты ведомства зафиксировали в России 372 случая детских самоубийств, а в 2020 - 311 случаев.

Некоторые службы профилактики допускают волокиту и формальное отношение к работе и не всегда реагируют на проявления депрессивного и девиантного поведения детей в учебных заведениях, заявила Львова-Белова, представляя доклад.

Ордер МУС на арест Львовой-Беловой

В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, а также президента РФ Владимира Путина в связи с подозрением в совершении военных преступлений, к которым относится незаконный вывоз в Россию украинских детей. Россия юрисдикцию МУС не признает.

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