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Доклад: В РФ за год выросло число попыток суицида у детей

Александра Иванова
56 мин. назад

О росте числа попыток самоубийства у детей в РФ говорит неофициальная статистика СК РФ, использованная в докладе уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка.

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Медицинский автомобиль в Иваново
Карета скорой помощи в Иваново (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

В России за год выросло число суицидальных попыток несовершеннолетних. Об этом сообщается в докладе о работе уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2022 год, представленном в воскресенье, 30 июля. Указывается, что вывод о росте числа попыток покончить с собой у детей в России был сделан на основе неофициальной статистики Следственного комитета (СК) РФ.

Вместе с тем в России за год сократилось количество завершенных самоубийств среди детей, отметила Львова-Белова. По данным СК РФ, в 2022 году таковых было 679, а в 2021 году - 753. Для сравнения: в 2020 году в России Следственный комитет зафиксировал 548 детских самоубийств.

Данные Росстата тоже приводятся в докладе, но они отличаются от показателей СК РФ. Так, в 2021 году специалисты ведомства зафиксировали в России 372 случая детских самоубийств, а в 2020 - 311 случаев.

Некоторые службы профилактики допускают волокиту и формальное отношение к работе и не всегда реагируют на проявления депрессивного и девиантного поведения детей в учебных заведениях, заявила Львова-Белова, представляя доклад.

Ордер МУС на арест Львовой-Беловой

В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, а также президента РФ Владимира Путина в связи с подозрением в совершении военных преступлений, к которым относится незаконный вывоз в Россию украинских детей. Россия юрисдикцию МУС не признает.

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Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.

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