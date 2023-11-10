  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

РФ вернет Украине вывезенного из Мариуполя подростка

Михаил Бушуев
10 ноября 2023 г.

Украина и Россия согласовали возвращение из России 17-летнего подростка Богдана Ермохина, которого вывезли из оккупированного Мариуполя, подтвердили обе стороны.

https://p.dw.com/p/4Yfs8
Возвращение украинского мальчика из РФ на родину при посредничестве Катара. Справа - детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. Фото 13 октября в Москве
Возвращение украинского мальчика из РФ на родину при посредничестве Катара (фото из архива)Фото: QATAR'S MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/REUTERS

Украина и Россия пришли к договоренности о возвращении из России 17-летнего подростка-сироты Богдана Ермохина, которого ранее после оккупации Мариуполя российские власти депортировали в РФ. Данную информацию 10 ноября подтвердил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. "Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой. Прошу всех успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Ведь такая публичность вредит процессам возвращения", - написал Лубинец.

Днем ранее украинский адвокат Екатерина Бобровская, заявившая, что представляет интересы Богдана, опубликовала открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поместила короткое заявление самого подростка, просящего помочь ему вернуться в Украину. Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец также разместил в сети Facebook другое заявление Богдана Ермохина, в котором последний отказывается от квартиры в России, положенной ему как сироте.

Российские власти подтверждают возвращение подростка в Украину

Договоренность о возвращении Богдана Ермохина в Украину подтвердила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. В своем Telegram-канале она отметила, что власти РФ дадут мальчику возможность выехать в третью страну, где он встретится со своей двоюродной сестрой Валерией, которая, со слов Львовой-Беловой, "готова принять его в свою семью и помочь в дальнейшем жизнеустройстве".

Слева на фото: уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. Справа - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Слева на фото: уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий ЛубинецФото: Adem Altan/AFP

Мальчик потерял родителей в 8 лет, до начала полномасштабного вторжения РОссии в Украину он учился в металлургическом колледже в Мариуполе, а его законным опекуном был директор. В РФ его отдали под опеку соратнице Львовой-Беловой. В марте 2023 года Ермохин, к тому времени получивший паспорт РФ, попытался сбежать из России в Украину, но был задержан российскими силовиками вблизи белорусско-украинской границы.

Несколько дней назад подростка обязали явиться в подмосковный военкомат. Омбудсмен утверждает, что это было сделано не с целью призыва для прохождения срочной службы в армии РФ, а "для уточнения сведений воинского учета. Такие повестки получают все граждане РФ его возраста", - уточнила она.

Встреча Богдана с сестрой в третьей стране должна пройти в день его рождения в декабре. "Богдан покинет Россию заранее, будучи еще несовершеннолетним, в сопровождении законного представителя", - написала Львова-Белова.

Смотрите также:

Война в Украине: как живут дети рядом с линией фронта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

Не все в Украине могут или хотят покинуть города и села, расположенные вблизи от линии фронта. Целые семьи с детьми остаются жить в прифронтовой полосе. Репортаж DW из городка Курахово, расположенного всего в 16 км от передовой.
Конфликты2 октября 2023 г.03:29 мин.
external

В Украине все больше сирот из-за войны: история семилетней Карины Носенко

В Украине все больше сирот из-за войны: история семилетней Карины Носенко

8500 украинских детей остались без родителей из-за войны России против Украины. Почему усложнилась процедура их усыновления?
30 июля 2023 г.02:51 мин.