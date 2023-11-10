РФ вернет Украине вывезенного из Мариуполя подростка

Украина и Россия пришли к договоренности о возвращении из России 17-летнего подростка-сироты Богдана Ермохина, которого ранее после оккупации Мариуполя российские власти депортировали в РФ. Данную информацию 10 ноября подтвердил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. "Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой. Прошу всех успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Ведь такая публичность вредит процессам возвращения", - написал Лубинец.

Днем ранее украинский адвокат Екатерина Бобровская, заявившая, что представляет интересы Богдана, опубликовала открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поместила короткое заявление самого подростка, просящего помочь ему вернуться в Украину. Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец также разместил в сети Facebook другое заявление Богдана Ермохина, в котором последний отказывается от квартиры в России, положенной ему как сироте.

Российские власти подтверждают возвращение подростка в Украину

Договоренность о возвращении Богдана Ермохина в Украину подтвердила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. В своем Telegram-канале она отметила, что власти РФ дадут мальчику возможность выехать в третью страну, где он встретится со своей двоюродной сестрой Валерией, которая, со слов Львовой-Беловой, "готова принять его в свою семью и помочь в дальнейшем жизнеустройстве".

Слева на фото: уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец Фото: Adem Altan/AFP

Мальчик потерял родителей в 8 лет, до начала полномасштабного вторжения РОссии в Украину он учился в металлургическом колледже в Мариуполе, а его законным опекуном был директор. В РФ его отдали под опеку соратнице Львовой-Беловой. В марте 2023 года Ермохин, к тому времени получивший паспорт РФ, попытался сбежать из России в Украину, но был задержан российскими силовиками вблизи белорусско-украинской границы.

Несколько дней назад подростка обязали явиться в подмосковный военкомат. Омбудсмен утверждает, что это было сделано не с целью призыва для прохождения срочной службы в армии РФ, а "для уточнения сведений воинского учета. Такие повестки получают все граждане РФ его возраста", - уточнила она.

Встреча Богдана с сестрой в третьей стране должна пройти в день его рождения в декабре. "Богдан покинет Россию заранее, будучи еще несовершеннолетним, в сопровождении законного представителя", - написала Львова-Белова.

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