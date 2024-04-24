Украина и РФ проведут обмен перемещенными детьми

Украина и Россия договорились провести обмен 48 детьми, перемещенными в результате российского вторжения в Украину. Заключенное при посредничестве Катара соглашение предусматривает, что 29 детей будут перевезены в Украину и 19 - в РФ, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в среду, 24 апреля, в Дохе.

По ее словам, такие переговоры с украинской стороной были впервые проведены в очном формате. В их ходе были согласованы списки детей, которые будут участвовать в обмене. При этом омбудсмен не пояснила, что это за дети и почему они оказались разлученными со своими семьями.

В Дохе Львова-Белова встретилась с министром по международному сотрудничеству Катара Лолвой Аль-Хатер и обсудила с ней возможности обмена детьми. Кроме того, на повестке дня стояло "дальнейшее сотрудничество в гуманитарных целях, в том числе по воссоединению детей с их родителями и другими ближайшими родственниками", заявила пресс-служба детского омбудсмена.

Киев обвиняет РФ в похищении 19 тысяч детей

Украина обвиняет российские власти в похищении украинских детей и вывозе их в РФ. В связи с этим Международный уголовный суд в Гааге в 2023 году выдал ордер на арест Львовой-Беловой, а также президента РФ Владимира Путина. По оценкам украинских властей, с начала полномасштабной войны россияне похитили более 19 тысяч детей из Украины, возвращено на родину лишь около полутысячи. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что дети вывезены из районов боевых действий из соображений безопасности.

Часть вывезенных детей жили в украинских детских домах на оккупированных РФ территориях, другие потеряли родителей из-за боевых действий или были разлучены из-за быстро меняющейся линии фронта. Вернувшиеся в Украину из РФ подростки сообщали о насильственном патриотическом воспитании.