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Беларусь пригрозила закрыть посольство Украины в Минске

Ася Миллер
10 августа 2024 г.

Временную поверенную в делах Украины в Минске Ольгу Тимуш вызвали в МИД Беларуси, где ей вручили ноту протеста за нарушение белорусской границы украинскими БПЛА.

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Вход в здание министерства иностранных дел Беларуси в Минске
Вход в здание министерства иностранных дел Беларуси в МинскеФото: RIA Novosti

Временную поверенную в делах Украины в Минске Ольгу Тимуш вызвали в министерство иностранных дел Беларуси, где ей вручили ноту протеста "в связи нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", говорится в заявлении, опубликованном на сайте белорусского МИДа в субботу, 10 августа.

Белорусская сторона потребовала от Киева принять меры для исключения в будущем подобных инцидентов, способных спровоцировать эскалацию ситуации в регионе. "В случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что, если диппредставительство Украины в Беларуси не сможет содействовать предотвращению таких провокаций, будет поднят "вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия" в Минске.

Уничтожение украинских БПЛА над Беларусью

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа белорусские силы ПВО уничтожили над территорией страны "несколько целей", нарушивших ее воздушное пространство со стороны Украины. "Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. Средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", - сказал Лукашенко, добавив, что уже сообщил украинским властям о неизбежности ответа на "любые провокации".

Беларусь перебрасывает войска и ракеты к границе

Об усилении группировки войск в приграничных с Украиной районах в субботу, 10 августа, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По его словам, в Гомельский и Мозырский районы направятся воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер".

При этом 13 июля Лукашенко говорил о "ликвидации напряженности" на границе с Украиной и поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации.

 

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