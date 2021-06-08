За что судят студента Боярского, отказавшегося от стипендии Лукашенко?

"Артем держится, занятия себе находит, читает Священное Писание и научные журналы, пытается, по его собственному выражению, остановить "процесс деградации". Ребята присылали ему задачи по химии (учебники передавать в СИЗО не разрешают. - Ред.), но сейчас письма перестали доходить", - рассказывают родные 20-летнего политзаключенного Артема Боярского, суд над которым начался в этот понедельник в Минске в закрытом режиме.

Бывшего студента химфака БГУ, четырежды стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи обвиняют в "создании экстремистского формирования", а также в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". В защиту Боярского выступили 47 членов Российской академии наук, подписавших открытое письмо генпрокурору Беларуси и председателю Минского городского суда. Артем Боярский больше 8 месяцев находится в СИЗО №1 в Минске. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Избиения и видео с "признанием"

Артем Боярский родом из Гродно, он с золотой медалью окончил школу и поступил на химический факультет БГУ. Юноша четыре раза становился стипендиатом специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, но в августе 2020 года он подписал открытое письмо об отказе от стипендии.

Артем Боярский, фото из личного архива

С 24 марта Артем Боярский за решеткой, его задержали в университетском общежитии якобы за флаг, вывешенный в одном из окон здания, дали 25 суток административного ареста. На следующий день в Telegram-канале сотрудника СТВ Григория Азаренка появилось видео, в котором Артем признается в администрировании "экстремистских" чата и Telegram-канала. После отбытия ареста он так и не вышел на свободу.

"Артема должны были освободить 18 апреля, а 16 апреля позвонила следователь и сказала, что он задержан как подозреваемый по ст. 361-1 УК ("создание экстремистского формирования"). Позже, во время следственных действий, он рассказал об обстоятельствах, при которых записывалось упомянутое видео. Оказалось, что его били дубинками по спине и ягодицам", - рассказывали ранее родственники юноши. Что примечательно, редакция Telegram-канала, в администрировании которого обвиняют Боярского, официально заявила, что он не имеет к их ресурсу никакого отношения.

За Артема Боярского вступились члены РАН

В мае, накануне Дня химика Артема Боярского отчислили из БГУ, но в сентябре его приняли на бакалаврскую программу в Каунасский университет Витовта Великого, где он сможет продолжить обучение, как только выйдет на свободу.

В защиту Боярского выступили 47 членов Российской академии наук (на фото)

В защиту Боярского выступили зарубежные дипломаты, а также 47 членов Российской академии наук. Представители РАН просили освободить Артема из-под стражи, призывали суд и прокуратуру к справедливому и непредвзятому ведению дела.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием нашего коллеги Артема Юрьевича Боярского. С марта 2021 года Артем Боярский находится в СИЗО. Ему не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем Боярский подвергался избиениям", - говорится открытом письме ученых. В числе подписавшихся - 6 профессоров, 15 академиков и 26 членов-корреспондентов.

Два коротких свидания с родителями

"Когда ты понимаешь, что ты не один, это помогает находить внутренние ресурсы. Артем держится хорошо и очень благодарен всем, кто его поддерживает, кто письма писал, носил передачи”, - отмечают родные Артема Боярского. Незадолго до суда родителям Артема разрешили два краткосрочных свидания с ним - по часу телефонной беседы через стекло и решетку.

По словам близких, первая встреча и юноше, и родителям далась нелегко: "Пребывание в таких тяжелых условиях сказалось на нем: изменился взгляд, тембр голоса, осанка. У Артема все свидание глаза были полны слез. Сложность еще в том, что не обо всем разрешено говорить". Родители старались подбодрить сына, рассказывали об успехах младшего брата, которого Артем очень хотел увидеть, о новостях медицины, вручении Нобелевской премии по химии.

Во второй раз повидаться с юношей смогла только мама, она принесла с собой рисунки младшего брата Артема. Это свидание, говорят родные, прошло немного легче. Артем рассказывал, что читает, спрашивал о своем любимом школьном учителе.

29 ноября родные увидели Артема в суде, но пробыли в зале они недолго - процесс решили проводить в закрытом режиме: "Мы его увидели, потом прокурор запросила сделать суд закрытым, и всех выставили за дверь".

Смотрите также:

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Цепи солидарности Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Дворовые протесты Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Политические граффити В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Видео-ролики К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Цепи свободы в других городах Беларуси На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Бело-красно-белые флаги в небе В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Акции солидарности с политзаключенными Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Символика в лифтах Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Рисунки на асфальте "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Наклейки в подъездах Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Бело-красно-белый маникюр Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Символы на деревьях Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом. Автор: Ольга Верасович

