 За что судят студента Боярского, отказавшегося от стипендии Лукашенко? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 29.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

За что судят студента Боярского, отказавшегося от стипендии Лукашенко?

Суд над стипендиатом президентского фонда, 20-летним Артемом Боярским начался в Минске в понедельник, 29 ноября. Его история - у DW.

Пустой зал суда в Минске

В зал суда вместо студенческой аудитории

"Артем держится, занятия себе находит, читает Священное Писание и научные журналы, пытается, по его собственному выражению, остановить "процесс деградации". Ребята присылали ему задачи по химии (учебники передавать в СИЗО не разрешают. - Ред.), но сейчас письма перестали доходить", - рассказывают родные 20-летнего политзаключенного Артема Боярского, суд над которым начался в этот понедельник в Минске в закрытом режиме.

Бывшего студента химфака БГУ, четырежды стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи обвиняют в "создании экстремистского формирования", а также  в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". В защиту Боярского выступили 47 членов Российской академии наук, подписавших открытое письмо генпрокурору Беларуси и председателю Минского городского суда. Артем Боярский больше 8 месяцев находится в СИЗО №1 в Минске. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Избиения и видео с "признанием"

Артем Боярский родом из Гродно, он с золотой медалью окончил школу и поступил на химический факультет БГУ. Юноша четыре раза становился стипендиатом специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, но в августе 2020 года он подписал открытое письмо об отказе от стипендии.

Артем Боярский, фото из личного архива

Артем Боярский, фото из личного архива

С 24 марта Артем Боярский за решеткой, его задержали в университетском общежитии якобы за флаг, вывешенный в одном из окон здания, дали 25 суток административного ареста. На следующий день в Telegram-канале сотрудника СТВ Григория Азаренка появилось видео, в котором Артем признается в администрировании "экстремистских" чата и Telegram-канала. После отбытия ареста он так и не вышел на свободу.

"Артема должны были освободить 18 апреля, а 16 апреля позвонила следователь и сказала, что он задержан как подозреваемый по ст. 361-1 УК ("создание экстремистского формирования"). Позже, во время следственных действий, он рассказал об обстоятельствах, при которых записывалось упомянутое видео. Оказалось, что его били дубинками по спине и ягодицам", - рассказывали ранее родственники юноши. Что примечательно, редакция Telegram-канала, в администрировании которого обвиняют Боярского, официально заявила, что он не имеет к их ресурсу никакого отношения.

За Артема Боярского вступились члены РАН

В мае, накануне Дня химика Артема Боярского отчислили из БГУ, но в сентябре его приняли на бакалаврскую программу в Каунасский университет Витовта Великого, где он сможет продолжить обучение, как только выйдет на свободу.

Российская академия наук

В защиту Боярского выступили 47 членов Российской академии наук (на фото)

В защиту Боярского выступили зарубежные дипломаты, а также 47 членов Российской академии наук. Представители РАН просили освободить Артема из-под стражи, призывали суд и прокуратуру к справедливому и непредвзятому ведению дела.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием нашего коллеги Артема Юрьевича Боярского. С марта 2021 года Артем Боярский находится в СИЗО. Ему не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем Боярский подвергался избиениям", - говорится открытом письме ученых. В числе подписавшихся - 6 профессоров, 15 академиков и 26 членов-корреспондентов.

Два коротких свидания с родителями

"Когда ты понимаешь, что ты не один, это помогает находить внутренние ресурсы. Артем держится хорошо и очень благодарен всем, кто его поддерживает, кто письма писал, носил передачи”, - отмечают родные Артема Боярского. Незадолго до суда родителям Артема разрешили два краткосрочных свидания с ним - по часу телефонной беседы через стекло и решетку.

По словам близких, первая встреча и юноше, и родителям далась нелегко: "Пребывание в таких тяжелых условиях сказалось на нем: изменился взгляд, тембр голоса, осанка. У Артема все свидание глаза были полны слез. Сложность еще в том, что не обо всем разрешено говорить". Родители старались подбодрить сына, рассказывали об успехах младшего брата, которого Артем очень хотел увидеть, о новостях медицины, вручении Нобелевской премии по химии.

Во второй раз повидаться с юношей смогла только мама, она принесла с собой рисунки младшего брата Артема. Это свидание, говорят родные, прошло немного легче. Артем рассказывал, что читает, спрашивал о своем любимом школьном учителе.

29 ноября родные увидели Артема в суде, но пробыли в зале они недолго - процесс решили проводить в закрытом режиме: "Мы его увидели, потом прокурор запросила сделать суд закрытым, и всех  выставили за дверь".

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 13:46

Эксклюзивное интервью DW с Павлом Латушко

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на приговоры Колесниковой и Знаку: Это олицетворяет жестокость режима  

Реакция Запада на суд над Тихановским: Берлин требует от Лукашенко освободить всех политзаключенных (24.06.2021)  

Также по теме

Friends and relatives of those detained during mass rally following presidential election gather at a detention center in Minsk, Belarus, Tuesday, Aug. 11, 2020. The Belarusian Interior Ministry said Tuesday that more than 2,000 people were detained across the country for taking part in unsanctioned protests on Monday evening and overnight. It added that 21 police officers were injured in clashes with protesters, and five of them were hospitalized. (AP Photo/Sergei Grits)

Что помогает белорусам пережить арест 08.06.2021

Когда в Беларуси ужесточились условия содержания в ИВС и как люди справляются с тяготами заключения - об этом DW рассказали бывшие узники, в том числе и корреспондент Александр Бураков.

25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368027 25.10.2020 Riot police detain a protester during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

МИД ФРГ: Преступления силовиков Беларуси будут задокументированы 05.02.2021

Статс-секретарь в МИД Германии рассказал в интервью DW о планах приема в ФРГ жертв репрессий в Беларуси и сборе доказательств преступлений белорусских силовиков для их последующего привлечения к суду.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  

Литва призывает НАТО пересмотреть отношения с Беларусью  

СК Беларуси предложил выносить приговоры эмигрантам заочно  