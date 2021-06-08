За что судят студента Боярского, отказавшегося от стипендии Лукашенко?

Суд над стипендиатом президентского фонда, 20-летним Артемом Боярским начался в Минске в понедельник, 29 ноября. Его история - у DW.
"Артем держится, занятия себе находит, читает Священное Писание и научные журналы, пытается, по его собственному выражению, остановить "процесс деградации". Ребята присылали ему задачи по химии (учебники передавать в СИЗО не разрешают. - Ред.), но сейчас письма перестали доходить", - рассказывают родные 20-летнего политзаключенного Артема Боярского, суд над которым начался в этот понедельник в Минске в закрытом режиме.
Бывшего студента химфака БГУ, четырежды стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи обвиняют в "создании экстремистского формирования", а также в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". В защиту Боярского выступили 47 членов Российской академии наук, подписавших открытое письмо генпрокурору Беларуси и председателю Минского городского суда. Артем Боярский больше 8 месяцев находится в СИЗО №1 в Минске. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Артем Боярский родом из Гродно, он с золотой медалью окончил школу и поступил на химический факультет БГУ. Юноша четыре раза становился стипендиатом специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, но в августе 2020 года он подписал открытое письмо об отказе от стипендии.
С 24 марта Артем Боярский за решеткой, его задержали в университетском общежитии якобы за флаг, вывешенный в одном из окон здания, дали 25 суток административного ареста. На следующий день в Telegram-канале сотрудника СТВ Григория Азаренка появилось видео, в котором Артем признается в администрировании "экстремистских" чата и Telegram-канала. После отбытия ареста он так и не вышел на свободу.
"Артема должны были освободить 18 апреля, а 16 апреля позвонила следователь и сказала, что он задержан как подозреваемый по ст. 361-1 УК ("создание экстремистского формирования"). Позже, во время следственных действий, он рассказал об обстоятельствах, при которых записывалось упомянутое видео. Оказалось, что его били дубинками по спине и ягодицам", - рассказывали ранее родственники юноши. Что примечательно, редакция Telegram-канала, в администрировании которого обвиняют Боярского, официально заявила, что он не имеет к их ресурсу никакого отношения.
В мае, накануне Дня химика Артема Боярского отчислили из БГУ, но в сентябре его приняли на бакалаврскую программу в Каунасский университет Витовта Великого, где он сможет продолжить обучение, как только выйдет на свободу.
В защиту Боярского выступили зарубежные дипломаты, а также 47 членов Российской академии наук. Представители РАН просили освободить Артема из-под стражи, призывали суд и прокуратуру к справедливому и непредвзятому ведению дела.
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием нашего коллеги Артема Юрьевича Боярского. С марта 2021 года Артем Боярский находится в СИЗО. Ему не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем Боярский подвергался избиениям", - говорится открытом письме ученых. В числе подписавшихся - 6 профессоров, 15 академиков и 26 членов-корреспондентов.
"Когда ты понимаешь, что ты не один, это помогает находить внутренние ресурсы. Артем держится хорошо и очень благодарен всем, кто его поддерживает, кто письма писал, носил передачи”, - отмечают родные Артема Боярского. Незадолго до суда родителям Артема разрешили два краткосрочных свидания с ним - по часу телефонной беседы через стекло и решетку.
По словам близких, первая встреча и юноше, и родителям далась нелегко: "Пребывание в таких тяжелых условиях сказалось на нем: изменился взгляд, тембр голоса, осанка. У Артема все свидание глаза были полны слез. Сложность еще в том, что не обо всем разрешено говорить". Родители старались подбодрить сына, рассказывали об успехах младшего брата, которого Артем очень хотел увидеть, о новостях медицины, вручении Нобелевской премии по химии.
Во второй раз повидаться с юношей смогла только мама, она принесла с собой рисунки младшего брата Артема. Это свидание, говорят родные, прошло немного легче. Артем рассказывал, что читает, спрашивал о своем любимом школьном учителе.
29 ноября родные увидели Артема в суде, но пробыли в зале они недолго - процесс решили проводить в закрытом режиме: "Мы его увидели, потом прокурор запросила сделать суд закрытым, и всех выставили за дверь".
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