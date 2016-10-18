Куда деть голову Гитлера и другие артефакты "третьего рейха"?

В Музее истории Австрии (Haus der Geschichte Österreich) в Вене открылась выставка "Избавиться от Гитлера. Из подвала - в музей". В качестве экспонатов - разные вещи времен правления национал-социалистов, по большей части случайно найденные на чердаках, в подвалах, кладовках и прочих местах, куда люди заглядывают не каждый день.

Что делать с этими артефактами? Спрятать, продать на барахолке или выкинуть на помойку? В музее истории Австрии уже собралась объемная коллекция вещей того времени. Но для выставки было выбрано и подробно проанализировано 14 объектов. Некоторые из них вы видите на снимках.

По словам кураторов, сегодня большинству из нас не нужны материальные напоминания о токсичной идеологии. Однако эти вещи - еще среди нас. И в наши дни, когда разнообразные теории заговоров курсируют по миру, полезно задуматься над тем, как из вроде бы безобидных мелочей может вырасти нечто большое и страшное. Решающую роль играют не предметы сами по себе, а контекст и дискуссия вокруг.

Безобидное коллекционирование или увлечение идеологией?

В Австрии запрещено демонстрировать предметы с нацистской символикой. При этом, если вы решите найти что-либо конкретное, то очень скоро обнаружите сайты с оживленной онлайн-торговлей. Кое-что можно найти на блошиных рынках или в букинистических магазинах. Иногда люди покупают вещи, не зная об их происхождении. Другие хранят объекты, являющиеся частью истории семьи. Одни хотят избавиться от этих предметов, другие их собирают. И где грань между коллекционированием "курьезов" и сомнительным увлечением нацистской идеологией? Это еще один вопрос, на который хотели бы найти ответ кураторы экспозиции в Вене.

Бронзовые головы Адольфа Гитлера (Adolf Hitler), те, что на заглавной фотографии, были изготовлены скульптором Херманом Иоахимом Пагельсом (Hermann Joachim Pagels). В 2017 году во время ремонтных работ их нашли в закрытом сейфе в подвале австрийского парламента - в самом центре Вены, в здании, являющимся символом демократии в стране... Кто их там хранил и зачем? Головы спровоцировали публичную дискуссию о том, следует ли в принципе где-либо хранить подобные объекты.

Этот микрофон, вероятно, использовался Адольфом Гитлером 12 марта 1938 года, когда он произносил свою речь об "аншлюсе" на главной площади австрийского Линца. Микрофон задействовали и после той речи. Один из сотрудников технического отдела местной радиостанции в 1990 году вышел на пенсию и забрал его в качестве сувенира.

Жетоны и значки до сих пор есть во многих домах. После войны их нередко использовали в качестве елочных украшений.

Эту детскую коляску вернувшийся с Западного фронта немецкий солдат изготовил из ящика для транспортировки полевой почты. В нем он тащил с собой из Франции награбленное. А потом с этой коляской играло не одно поколение детей...

Ознакомиться с экспонатами выставки "Избавиться от Гитлера. Из подвала - в музей" можно до 9 октября 2022 года.

Смотрите также:

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Фуражка "Мертвой головы" Фуражка офицера отряда СС "Totenkopf" - "Мертвая голова", отвечавшего за охрану концлагерей. Лот оценивается в 8.000-12.000 долларов.

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Фотоальбом Гитлера Альбом с фотографиями "фюрера" и его племянницы Гели Раубаль был подарен Гитлеру его личным фотографом Генрихом Гофманом (Heinrich Hoffmann).

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Фотоальбом Гитлера Подарок был сделан фотографом в день рождения Адольфа Гитлера в 1933 году, спустя два года после самоубийства Гели, которая, как предполагают некоторые историки, была любовницей "фюрера". Фотоальбом оценивают в 15.000-20.000 долларов США.

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Очки Генриха Гиммлера Эти очки принадлежали рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. На дужке оправы бумажная записка, на которой детской рукой написано "папины старые очки". Надпись была сделана старшей дочерью Гиммлера Гудрун. Предполагается, что они уйдут с молотка за 6.000-8.000 долларов США.

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион План действий На торги выставлены пять тактических карт и документы с планами вторжения нацистской Германии в страны Бенилюкса и Франции, начиная с 10 мая 1940 года.

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Европа без лица Бронзовая статуя "Молодая Европа" немецкого скульптора Арно Брекера, считавшегося "главным скульптором национал-социалистов". Для созданного в 1979 году произведения в виде человека с головой ястреба ("У объединенной Европы еще нет лица", - считал Брекер) позировал олимпийский рекордсмен по плаванию Вальтер Кущ (Walter Kusch).

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Бюст Гитлера Бюст Адольфа Гитлера, выполненный на пьедестале из камня, который был заложен лично "фюрером" во время строительства первого завода Volkswagen в Фаллерслебене (ныне Вольфсбург) 26 мая 1938 года.

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион "Дорогие" воспоминания В своих дневниках Адольф Эйхман вспоминает о бегстве из Германии и жизни в Аргентине, откуда его похитили израильские спецслужбы, чтобы доставить на суд в Израиль. Почти 300 страниц текста рассчитывают продать за 800 тысяч долларов.

Продано! Артефакты "третьего рейха" выставлены на аукцион Собственноручная подпись Подпись Гитлера на наградном листе летчику-асу люфтваффе Гансу Филиппу (Hans Philipp), получившему Рыцарский крест Железного креста. Автор: Татьяна Вежис

