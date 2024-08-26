WSJ: США смотрят на курскую операцию с осторожным оптимизмом

В администрации Байдена были удивлены радикальным шагом Зеленского и теперь ждут, окупится ли его рискованная ставка. Часть своих целей Украина уже достигла, пишет The Wall Street Journal.

Украина уже частично достигла всех поставленных целей в Курской области, пишет в воскресенье, 25 августа американское издание The Wall Street Journal, - курская операция уже изменила преобладающий нарратив о том, что Украина не способна остановить военную мощь России.

С точки зрения американских чиновников, у курской операции три главных цели: заставить Россию отвести войска с востока Украины, опровергнуть мнение о поражении на поле боя и улучшить позиции Украины перед возможными мирными переговорами. "На данный момент все три цели частично достигнуты", - отмечает издание. Кроме того, WSJ пишет о еще одном достижении - увеличение числа российских военнопленных.

Смелая и рискованная ставка Зеленского

Издание отмечает, что в отличие от предыдущих боевых действий, Украина держала подробности операции в тайне от Запада. WSJ называет наступление ВСУ в Курской области смелой и рискованной ставкой Зеленского, которая должна была вывести Россию из равновесия, заставить перебросить войска, побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием, а также показать украинцам, что они все еще способны сражаться, несмотря на усталость.

Теперь же, по данным издания, в Белом доме с осторожным оптимизмом ждут, окупится ли ставка Зеленского. "США предоставляют Украине пространство для проведения операции, пытаясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса", - пишет WSJ. При этом у чиновников Пентагона есть вопросы по поводу "буферной зоны", создание которой Зеленский назвал одной из целью операции в Курской области, в частности, планирует ли Украина расширять эту зону, каким образом, и сможет ли Киев удержать захваченную территорию.

При этом Владимир Путин всячески преуменьшает значение происходящего в Курской области, пишет WSJ. В частности, издание отмечает, что Путин не обратился по этому поводу к россиянам.