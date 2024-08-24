США могут изменить помощь Киеву на фоне операции под Курском

Вашингтон может пересмотреть объем военной помощи Украине с тем, чтобы оказать поддержку операции ВСУ под Курском, пишет The Washington Post. Источник газеты рассказал, что у властей США нет представления о планах Киева.

В администрации США обсуждается вопрос, не следует ли пересмотреть содержимое пакетов военной помощи Украине, чтобы поддержать наступление ВСУ в Курской области. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила газета The Washington Post , опираясь на слова высокопоставленных американских чиновников.

По информации собеседников издания, речь идет, в частности, о возможном увеличении и ускорении поставок бронетехники и боеприпасов, что могло бы помочь украинским силам "окопаться и обороняться" в Курской области.

Пентагон уже запросил у Украины информацию о необходимых ресурсах для успешного проведения операции, но решение об изменении военной помощи пока еще не принято, утверждают источники WP.

Еще один собеседник газеты указал, что у Вашингтона нет четкого представления о целях Украины в ходе наступления в Курской области, намерена ли она удерживать или расширять взятые под свой контроль территории. "Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами", - приводит издание его слова.

Вместе с тем в администрации президента США Джо Байдена возникли опасения, что применение украинскими военными американского оружия на территории России приведет к эскалации в отношениях США и НАТО с Москвой.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабную наступательную операцию в Курской области России с 6 августа. Под контролем ВСУ находятся уже около 1300 квадратных километров территории и свыше 90 населенных пункта в регионе. В Белгородской, Брянской и Курской областях РФ введен режим контртеррористической операции.