WSJ: США убедили Израиль не начинать крупную войну с Ливаном

Спустя несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль президент Байден убедил премьера Нетаньяху отказаться от превентивного удара по силам "Хезболлах" в Ливане, утверждает WSJ.

Президент США Джо Байден через несколько дней после нападения террористов ХАМАС на Израиль призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху прекратить превентивный удар по силам "Хезболлах" в Ливане , предупредив, что такая атака может спровоцировать разрастание войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal в субботу, 23 декабря.

У официальных лиц Израиля были разведданные, которые США сочли ненадежными, о том, что боевики "Хезболлах" готовятся пересечь границу в рамках многосторонней атаки, узнала WSJ. 11 октября израильские военные самолеты находились в воздухе в ожидании приказа, но Байден убедил Нетаньяху передумать в связи с возможными последствиями таких действий, утверждает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Ситуация на ливанско-израильской границе остается напряженной

В статье отмечается, что тот разговор заложил основу усилий Белого дома по предотвращению любой эскалации, которое может втянуть США в ближневосточный конфликт. "Потребовалось около шести часов переговоров и совещаний, прежде чем израильские официальные лица согласились отступить, поскольку США настаивали на том, что разведданные не указывают на неизбежность нападения "Хезболлах"", - пишет The Wall Street Journal. Официальные лица Израиля отказались от комментариев.

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что Пентагон по-прежнему обеспокоен напряженностью на израильско-ливанской границе, но отказался комментировать какие-либо конкретные переговоры или вопросы разведки.

Согласно данным, собранным в рамках проекта Armed Conflict Location and Event Data Project, с начала конфликта ливанские боевики более 200 раз наносили удары по Израилю, в результате которых погибли 10 человек, в том числе семь израильских солдат. В ответ Израиль нанес около 1000 ударов по территории южного Ливана, в результате которых погибли более 120 боевиков "Хезболлах" и 10 ливанских гражданских лиц.

В субботу Байден и Нетаньяху были снова на связи

Джо Байден днем 23 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Стороны вновь обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа. Глава израильского правительства отчетливо дал понять, что его страна продолжит военные действия против террористической группировкиХАМАС до тех пор, пока не выполнит поставленные перед собой задачи, подчеркнули в канцелярии израильского премьера. В Белом доме сообщили, что Байден в разговоре "подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения", а также "важность предоставления мирным жителям возможности безопасно покинуть районы продолжающихся боевых действий".

Днем ранее Совбез ООН принял резолюцию, призывающую Израиль "немедленно обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" в сектор Газа.

Из-за давления со стороны США из итоговой версии документа были удалены некоторые отрывки, отмечало агентство dpa. Так, в документе больше нет пункта, осуждающего "все нарушения международного гуманитарного права, включая все произвольные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты", а также параграфа с требованием немедленного прекращения насилия для обеспечения возможности доставки помощи, указывало dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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