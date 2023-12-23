Генсек ООН призвал к прекращению огня в секторе Газа

Вслед за резолюцией Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа должно наступить немедленное прекращение огня. Такое мнение генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш высказал в пятницу, 22 декабря. Гуманитарная пауза является единственным средством помочь жителям этого региона, подчеркнул он.

В то же время Гутерриш выразил надежду на то, что принятый Совбезом документ поспособствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. То, как Израиль проводит операцию, "создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи" в регионе, заявил генсек ООН.

Эффективность распределения помощи в Газе зависит от безопасности обстановки и условий работы персонала, а также возможностей логистики и возобновления коммерческой деятельности, указал он. В принятой накануне резолюции говорится, что гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа через все доступные пограничные переходы.

Призыв освободить заложников ХАМАС

Генсек ООН вновь призвал незамедлительно освободить заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС. Нападение боевиков на Израиль и жестокое похищение около 250 человек нельзя оправдать ничем, подчеркнул он.

При этом Гутерриш привел данные о потерях ООН в секторе Газа. За 75 дней после атаки на Израиль в секторе Газа погибли 136 сотрудников всемирной организации, чего в ее истории никогда не было, отметил генсек ООН. По его словам, персонал организации в регионе большей частью был вынужден покинуть свои дома.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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