  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыПалестинские территории

Генсек ООН призвал к прекращению огня в секторе Газа

Павел Мыльников
23 декабря 2023 г.

Гуманитарная пауза является единственным средством помочь жителям сектора Газа, заявил Антониу Гутерриш. Генсек ООН призвал освободить заложников ХАМАС и указал на потери всемирной организации.

https://p.dw.com/p/4aX1V
Разрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе ГазаФото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Вслед за резолюцией Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа должно наступить немедленное прекращение огня. Такое мнение генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш высказал в пятницу, 22 декабря. Гуманитарная пауза является единственным средством помочь жителям этого региона, подчеркнул он.

В то же время Гутерриш выразил надежду на то, что принятый Совбезом документ поспособствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. То, как Израиль проводит операцию, "создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи" в регионе, заявил генсек ООН.

Эффективность распределения помощи в Газе зависит от безопасности обстановки и условий работы персонала, а также возможностей логистики и возобновления коммерческой деятельности, указал он. В принятой накануне резолюции говорится, что гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа через все доступные пограничные переходы.

Призыв освободить заложников ХАМАС

Генсек ООН вновь призвал незамедлительно освободить заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС. Нападение боевиков на Израиль и жестокое похищение около 250 человек нельзя оправдать ничем, подчеркнул он.

При этом Гутерриш привел данные о потерях ООН в секторе Газа. За 75 дней после атаки на Израиль в секторе Газа погибли 136 сотрудников всемирной организации, чего в ее истории никогда не было, отметил генсек ООН. По его словам, персонал организации в регионе большей частью был вынужден покинуть свои дома.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

Смотрите также:

Рекордные показатели инфекционных заболеваний в Газе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В секторе Газа после израильского авианалета, 11 октября 2023 года

Израиль, ХАМАС, Газа: каковы нормы международного права?

Израиль, ХАМАС, Газа: каковы нормы международного права?

Израиль отвечает на террор ХАМАС бомбардировками, блокадой сектора Газа и наземной операцией. Что допускает международное право, а что считается военным преступлением?
Конфликты31 октября 2023 г.
Израильские военные на границе с сектором Газа, 20 октября 2023 года

5 сценариев для сектора Газа. Что будет после свержения ХАМАС?

5 сценариев для сектора Газа. Что будет после свержения ХАМАС?

Армия Израиля готовится к наступлению на сектор Газа. Заявленная цель - уничтожение ХАМАС. Но что будет в Газе дальше? Есть различные сценарии, но ни один из них не является простым.
Конфликты27 октября 2023 г.
external

Израильтяне требуют освобождения оставшихся у ХАМАС заложников и смены правительства

Израильтяне требуют освобождения оставшихся у ХАМАС заложников и смены правительства

Сотни протестующих вышли на улицы Тель-Авива. Многие больше не верят в то, что премьер-министр Нетаньяху - тот человек, который должен продолжать руководить страной.
10 декабря 2023 г.03:31 мин.
Показать еще