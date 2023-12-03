Израиль ответил на обстрелы ударом по целям в Сирии и Ливане

ЦАХАЛ в ответ на ракетный обстрел Голанских высот и севера Израиля нанес несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в Ливане и Сирии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 3 декабря нанесла удары по целям в Сирии. Это стало ответом на произведенный накануне ракетный обстрел Голанских высот с сирийской территории, сообщает в воскресенье, 3 декабря, агентство dpa. Кроме того, накануне вечером по северу Израиля из Ливана была выпущена противотанковая ракета, попавшая в нежилой район. В ответ израильская артиллерия нанесла удары по нескольким объектам в Ливане. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

С начала военных действий на Ближнем Востоке, последовавших за беспрецедентным нападением террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября, произошло уже несколько столкновений между израильской армией и боевиками военного крыла ливанского исламистского движения "Хезболлах", поддерживаемого Ираном.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников. Между тем стало известно о гибели пятерых заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа.

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