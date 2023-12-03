Великобритания поможет Израилю в поисках заложников

Великобритания окажет Израилю помощь в поисках заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. "Поддерживая продолжающуюся операцию по спасению заложников, министерство обороны Великобритании будет осуществлять наблюдательные полеты над восточным побережьем Средиземного моря, в том числе, в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа", - заявило вечером в субботу, 2 декабря, правительство в Лондоне.

Самолеты наблюдения не вооружены и будут использоваться исключительно для поиска заложников. По словам официального представителя британских властей, соответствующим органам будут передавать только информацию, касающуюся спасения заложников.

Израиль: В плену у ХАМАС остались 137 человек

Среди 240 человек, похищенных ХАМАС 7 октября в Израиле, были граждане многих стран, в том числе Германии, Великобритании и России. В конце ноября Израиль и ХАМАС впервые договорились о прекращении огня при посредничестве Катара, Египта и США. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль в ответ выпустил из тюрем 240 палестинских заключенных.

Израильские власти исходят из того, что в плену у ХАМАС остаются не менее 137 человек. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, среди заложников по-прежнему находятся 15 женщин и двое детей. ХАМАС заявил, что продолжит переговоры об освобождении новых заложников только после окончания военных действий в секторе Газа. Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось в пятницу, 1 декабря, после чего бои вспыхнули с новой силой.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников. Между тем стало известно о гибели пятерых заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа.

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