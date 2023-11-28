Катар: ХАМАС отпустит еще 20 заложников за два дня перемирия

По данным МИД Катара, "есть подтверждение", что еще 20 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, могут быть освобождены в течение двух дополнительных дней перемирия.

Боевики террористической группировки ХАМАС во вторник и среду, 28 и 29 ноября, отпустят еще 20 израильских заложников в рамках соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. "У нас есть подтверждение, что 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа , могут быть освобождены в течение двух дней", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, отметив, что на данный момент Катар не может подтвердить общее число заложников, которые остаются в плену ХАМАС.

Катар, выступающий посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, собирается использовать двухдневное продление гуманитарной паузы в секторе Газа для достижения "устойчивого перемирия", добавил аль-Ансари. "Наша главная цель прямо сейчас и наша надежда - достичь устойчивого перемирия, которое приведет к дальнейшим переговорам и, в конечном счете, к прекращению... этой войны", - сказал он.

По словам представителя МИД Катара, переговоры об освобождении израильских солдат, находящихся в заложниках у ХАМАС, могут начаться после освобождения гражданских лиц. "В настоящее время приоритетом является освобождение гражданских заложников, женщин и детей, затем наступит очередь военных", - сказал аль-Ансари.

Перемирие в Газе продлено на два дня

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

За несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения вечером 27 ноября МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Информацию о продлении перемирия "на тех же условиях, что и предыдущее" подтвердили представители ХАМАС. Позднее в тот же день стороны конфликта провели четвертый обмен заложниками и заключенными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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