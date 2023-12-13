Нетаньяху: Мы продолжим войну до победы

Даже перед лицом международного давления Израиль намерен не прекращать боевые действия в секторе Газа до полной победы над террористами ХАМАС.

Израиль продолжит военные действия против ХАМАС в секторе Газа до победы, невзирая на международное давление. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения военной базы на юге страны. "Мы продолжим до конца, до победы, до уничтожения ХАМАС, даже перед лицом международного давления. Ничто нас не остановит", - сказал премьер в среду, 13 декабря, обращаясь к военнослужащим.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что структура террористического палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находится на грани распада, а его боевики все чаще сдаются в плен. По словам министра, израильские военные берут под контроль последние оплоты террористов на севере сектора, приближаясь к "переломному моменту".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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