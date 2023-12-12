Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 12 декабря, проголосовала за принятие резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Россия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль, США и Австрия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Германию.

Трудный выбор для Берлина

Резолюция поставила Германию перед трудным выбором, говорится в сообщении МИД в соцсети Х: "Мы хотим прекратить невыносимые страдания людей - в Израиле и Газе". Немецкий представитель в ООН не мог голосовать за резолюцию, потому что, хотя она и требует прекращения огня, но не говорит о том, почему Израиль вынужден защищать себя - из-за варварской атаки ХАМАС 7 октября и из-за того, что ХАМАС хочет уничтожить Израиль. Однако Германия не могла голосовать и против резолюции, так как в ней речь идет о прекращении страданий палестинцев, объяснили в МИД.

Генассамблея не смогла осудить террористов ХАМАС

В ходе заседания Генассамблея ООН отклонила поправку, внесенную США. Она требовала осуждения террористического палестинского движения ХАМАС. Поправку с осуждением атаки движения поддержали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались от голосования. Для ее одобрения требовалось две трети голосов.

Не прошла и поправка Австрии, указывающая, что израильские заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.

Резолюция носит символический характер

В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Кроме того, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН 9 декабря, который был отклонен из-за вето США.

Резолюция Генеральной Ассамблеи носит символический характер и не является обязательной к исполнению в отличие от резолюции Совета Безопасности.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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