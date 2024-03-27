WSJ: Клинтон лоббировала обмен Навального на Красикова

Обмен российского оппозиционного политика Алексея Навального на предполагаемого сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, лоббировала экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в среду, 27 марта.

По данным WSJ, об участии в переговорах по обмену Навального Хиллари Клинтон попросил журналист-расследователь Христо Грозев. В свою очередь супруга Алексея Юлия Навальная неофициально обращалась к властям ФРГ с просьбой одобрить обмен.

Газета утверждает, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обсуждали возможный обмен во время встречи в Вашингтоне 9 февраля 2024 года. Между тем по итогам этих переговоров официального предложения Кремлю об обмене со стороны Вашингтона не последовало: его должны были донести до президента РФ Владимира Путина посредники.

WSJ: Глава МИД ФРГ была против обмена с участием Красикова

Как пишет WSJ, в германском правительстве не было единого мнения насчет возможного обмена Алексея Навального на Вадима Красикова. В частности, против выступила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), говорится в статье.

16 февраля ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального в колонии строгого режима ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как было сказано в пресс-релизе, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики спасти его не смогли.

26 февраля о переговорах по обмену Навального рассказала его соратница Мария Певчих. По ее словам, вечером 15 февраля она получила информацию, что переговоры "находятся на финальной стадии".

17 марта на пресс-конференции по итогам президентских выборов в РФ Владимир Путин указал, что знал об идее обмена Навального. "Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно - за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал - я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я (согласился - Ред.): что мы его поменяем и чтобы он не возвращался - пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь", - цитировали СМИ ответ Путина на касающийся Алексея Навального вопрос корреспондента американского канала NBC.

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