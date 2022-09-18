Взрывы в Херсоне и другие главные события 207-го дня войны

Российские и украинские СМИ сообщают об обстреле оккупированного Херсона. ЕС требует трибунала по военным преступлениям в Украине. Члены СПЧ просят разъяснений о вербовке заключенных в РФ.

На 207-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 18 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Ночные обстрелы Никополя, Николаева и Очакова

В ночь на 18 сентября российские войска трижды обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, пострадали три человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели примерно 30 российских снарядов", - написал Резниченко в Telegram-канале. По его словам, в городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке.

Днем Резниченко сообщил, что из "Градов" и тяжелой артиллерии были обстреляны три общины района - Покровская, Красногригорьевская и Никопольская. В результате погибли двое человек, еще трое получили ранения.

В ночь на 18 сентября также подверглись атаке населенные пункты Николаевской области. Как сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 23.05 17 сентября был обстрелян областной центр. По предварительным данным, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре - пожар вспыхнул в больнице и автогаражном кооперативе. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

С 0.30 ночи 18 сентября Россия произвела ракетные обстрелы по Очакову, написал Ким. Двое человек были тяжело ранены. Обстрел повредил жилые дома.

В приграничном селе Стрелечья Харьковской области в результате обстрела психиатрической больницы погибли четверо медицинских работников, двое пациентов были ранены, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Погибшие медики пытались эвакуировать пациентов и успели вывести 30 человек из 600 больных, когда начался обстрел, рассказал Синегубов.

Кроме того, по словам главы Харьковской ОВА, в Стрелечье 18 сентября был обстрелян из танка гражданский автомобиль. В результате атаки российских военных погибли две женщины.

Взрывы и стрельба на улицах в Херсоне

В оккупированном Россией Херсоне произошло несколько взрывов, сообщили днем 18 сентября украинские и российские СМИ. Агентство РИА "Новости" пишет со ссылкой на своего корреспондента, что взрывов было шесть. Замглавы оккупационной "обладминистрации" Кирилл Стремоусов утверждает, что город подвергся ракетному обстрелу. Украинское издание "Страна" уточняет, что взрывы произошли в центральной части города.

Ранее украинские власти сообщили о стрельбе на улицах оккупированного Россией Херсона. Оперативное командование ВСУ "Юг" в своей сводке утверждает, что оккупационные власти "прибегают к провокациям", устраивают стрельбу на улицах города в попытках обвинить ВСУ в бессмысленных уличных боях среди мирных жителей и ввести под этим предлогом контрдиверсионные меры.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что стрельба в центре Херсона - это "очередное проявление нарастающей напряженности между ЧВК, кадыровцами, военными РФ и ФСБ". "Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны перед бегством делят награбленное, учитывая новости о приближении ВСУ", - заявил Подоляк.

Вечером 18 сентября мощный взрыв прозвучал в оккупированном Мелитополе. "Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они устранили одного из коллаборантов-полицейских - так называемого "начальника ГБР Народной милиции", - написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.

В оккупированном городе Сватово Луганской области в ночь на 18 сентября произошел взрыв в помещении бывшей автостанции, где размещались российские военнослужащие, в результате около 200 из них погибли, сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, такие взрывы часто происходят "в каких-то гостиницах или общежитиях, или в других помещениях, где как раз компактно проживают представители российской армии". "У них большие потери за последнее время", - подчеркнул Гайдай.

ВСУ сообщили об уничтожении под Херсоном баржи с военными РФ

ВСУ сообщили об уничтожении в Херсонской области баржи с российскими военными и техникой. В заявлении оперативного командования ВСУ "Юг" говорится, что уничтожение баржи разрушило планы российских войск восстановить пропускные способности Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. Потери российской стороны ВСУ оценили в 62 человека и пять единиц бронетехники.

В оккупационной "военно-гражданской администрации" области ночью заявили, что российские военные во время короткого боестолкновения в центре Херсона уничтожили неустановленных нападавших. Российские госагентства утверждают, что в городе была ликвидирована украинская "диверсионная группа". Накануне украинские и российские Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне звучит стрельба из автоматического оружия. Кроме того, поступала информация об использовании бронетехники и дронов.

ISW: Войска РФ продолжают "бессмысленные" операции вокруг Донецка и Бахмута

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в ежедневной сводке констатируют, что российские силы по-прежнему отдают приоритет "стратегически бессмысленным" наступательным операциям вокруг Донецка и Бахмута, а не защите от контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Бахмут и села под Донецком имеют лишь "эмоциональное значение", пишет ISW, а войска РФ "продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области". Такой подход делает оккупированный Россией северо-восток Украины "крайне уязвимым" для продолжающегося контрнаступления ВСУ, считают аналитики.

Украина, вероятно, расширяет свои позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить ВСУ окружить российские войска вокруг Лимана. "Дальнейшее продвижение украинцев на восток вдоль северного берега реки Северский Донец может сделать российские позиции вокруг Лимана непригодными и открыть подходы к Лисичанску и, в конечном счете, к Северодонецку", - пишут эксперты ISW.

Тем временем украинские войска освободили поселок Белогоровка Луганской области, сообщило интернет-издание The Insider со ссылкой на видеоролик, опубликованный ВСУ. На кадрах видно, что военные ездят по пустым улицам разрушенного поселка. The Insider пишет, что это участок Ново-Подгаровской улицы Белогоровки. Поселок находится в 10 км от Лисичанска.

Кроме того, подразделения ВСУ форсировали реку Оскол в районе города Купянска, сообщило в Telegram-канале издание Strana.ua. Согласно данным управления стратегических комуникаций ВСУ, Украина с 17 сентября взяла под контроль и левый берег Оскола. О форсировании реки военнослужащими ВСУ также сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он опубликовал тот же видеоролик, что появился ранее в других Telegram-каналах. "Луганщина все ближе", - написал Гайдай.

Мэр: Эксгумация тел в Изюме займет около двух недель

Работы на месте массового захоронения в освобожденном городе Изюм продлятся еще около двух недель, сообщил мэр города Валерий Марченко. "Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", - рассказал он.

По словам прокурора Александра Фильчакова, в районе Изюма было найдено 445 могил с мирными жителями и одна братская могила с украинскими военнослужащими. На некоторых телах убитых были обнаружены следы пыток.

Чехия как действующий председатель Совета ЕС призвала создать международный трибунал по военным преступлениям на территории Украины. "Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21-м веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны игнорировать их. Мы добиваемся наказания всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала для наказания преступления под названием агрессия", - написал глава МИД Чехии Ян Липавский в микроблоге Twitter 17 сентября.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) также призвала к созданию международного трибунала. "Эти ужасные преступления обязательно должны быть расследованы - лучше всего экспертами ООН. Международные следователи должны как можно скорее получить доступ для сбора улик. Виновные должны быть отданы под суд", - заявила она в интервью изданиям группы Funke.

Зеленский: Украина может вернуть Крым дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Крым может быть возвращен под контроль Украины дипломатическим путем. "Украина сможет жить спокойно, если вернет себе всю свою землю. Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - сказал он в интервью агентству Reuters, обнародованном в 18 сентября.

Зеленский отвечал на вопрос журналиста, способна ли Украина вернуть Крым, если учесть, что на полуострове размещено большое количество российских военных. Украинский президент отметил, что люди в Украине больше поддерживают дипломатическое решение крымского вопроса. При этом он добавил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и сказать, когда могут начаться переговоры.

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

Киев пока не видит смысла ни в переговорном процессе с Россией, ни в личной встрече президентов Зеленского и Путина. "Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации", - объяснил в комментарии для газеты "Украинская правда" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - подчеркнул Подоляк. Личная встреча президентов, по его словам, возможна только после полного вывода российских войск для "обсуждения послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".

Члены СПЧ призвали генпрокурора РФ объяснить вербовку заключенных

Члены Совета по правам человека при президенте России обратились к генпрокурору страны Игорю Краснову с призывом разъяснить, на каком основании "тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления" отправляют на войну в Украине. О вербовке заключенных, как отмечается в письме, сообщалось в том числе в передаче Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 1".

Правозащитники напоминают, что освободить заключенного, не отбывшего срок, возможно по трем основаниям: помилование указом президента, объявленная Госдумой амнистия, а также условно-досрочное освобождение по решению суда. Обращение подписали шесть человек: Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

Алла Пугачева осудила войну против Украины

Певица Алла Пугачева попросила министерство юстиции России объявить ее "иноагентом" вслед за мужем Максимом Галкиным. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева.

Минюст РФ 16 сентября внес Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". Ведомство утверждает, что артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины. Галкин в ответ заявил, что его признали "иноагентом" по надуманному поводу, поскольку он не занимается политической деятельностью и не получает денег из Украины. "Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - сказал Галкин.

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