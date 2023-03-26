Взрыв дрона под Тулой и другие события 396-го дня войны

На 396-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 26 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Тульской области взорвался беспилотник, есть пострадавшие

В городе Киреевск Тульской области днем 26 марта прогремел взрыв, сообщили российские информагентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15.19 по местному времени. На месте взрыва образовалась глубокая воронка. По последним данным властей, пострадали три жителя Киреевска, среди них - 16-летняя девушка и двое мужчин 20 и 36 лет. Кроме того, повреждены жилые дома.

Местные жители опубликовали видео с деталью, предположительно, дрона взорвавшегося в городе, сообщил Telegam-канал Baza. Как написал Telegam-канал SHOT, в Киреевске взорвался Ту-141 "Стриж" - этот беспилотник ранее использовался ВСУ для удара по авиабазам.

Позже министерство обороны РФ подтвердило, что в Тульской области был сбит ударный украинский беспилотник "Стриж". Система навигации беспилотника была выведена из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы "Поле-21". После этого дрон, потеряв ориентацию, упал в районе Киреевска, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Британская разведка: Россия получила новую партию иранских дронов

С начала марта 2023 года Россия применила в войне против Украины как минимум 71 ударный дрон типа Shahed иранского производства, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter. Атаки были совершены после двухнедельного перерыва. По мнению британской военной разведки, это свидетельствует о том, что Иран возобновил поставки Москве "небольших партий" дронов-камикадзе. Запуск "шахедов" происходит, по всей вероятности, с двух направлений - из Брянской области и из Краснодарского края, что позволяет РФ наносить удары по широкой территории и сокращает время полета к целям на севере Украины, говорится в сообщении британского Минобороны.

Украина требует созвать Совбез ООН из-за ядерного оружия в Беларуси

Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, эти намерения российских властей "подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом". Размещение на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам в рамках Договора нераспространении ядерного оружия "еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего", указывает МИД.

Ведомство призывает государства "большой семерки" и Европейского Союза предупредить Минск о далеко идущих последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие России. Кроме того, отмечается, что Украина ожидает эффективного противодействия "ядерному шантажу" Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе как постоянных членов Совета Безопасности ООН, и требует немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза.

Киев расценивает Беларусь как ядерного заложника России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории, назвал Беларусь "ядерным заложником" Кремля. "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - написал Данилов в Twitter.

По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, слова Путина свидетельствуют о том, что ему страшно и что он проигрывает. "Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой", - заявил Подоляк.

НАТО осуждает "безответственную" ядерную риторику Путина

НАТО раскритиковала Россию за "опасную и безответственную" ядерную риторику после того, как президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. "НАТО проявляет бдительность, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", - сказал представитель альянса в комментарии агентству Reuters.

В администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. "Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - сообщила пресс-служба Пентагона.

ЕС грозит санкциями за размещение ядерного оружия в Беларуси

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал он в Twitter. По словам Борреля, размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать "безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности".

Правительство Германии раскритиковало объявленный Путиным шаг, назвав это "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к переговорам между Россией и Украиной в связи с заявлением РФ о размещении в Беларуси ядерного оружия. По словам Йотовой, ситуация становится "все более и более опасной и пугающей", и поэтому они с президентом Болгарии Руменом Радевым неоднократно призывали к переговорам. "Это не пустые слова", - подчеркнула Йотова, добавив, что большее количество вооружений во всех странах приводит к непредсказуемым решениям и на практике грозит серьезной войной.

ISW: Заявление Путина о ядерном оружии - информационная операция

"Российской информационной операцией по манипулированию Западом" считают объявленное Владимиром Путиным развертывание тактического ядерного оружия РФ в Беларуси аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что сделать этот шаг Путин планировал, вероятно, еще до вторжения в Украину и сейчас просто воспользовался выгодным моментом. В очередном обзоре ISW указано, что на референдуме 27 февраля 2022 года из Конституции Беларуси было изъято положение о безъядерном и нейтральном статусе страны, а до этого, в ноябре 2021-го, Александр Лукашенко предложил разместить российское ядерное оружие на белорусской территории. В январе и феврале 2022 года ISW прогнозировал, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких мер усиления российского контроля над этой страной.

"Международная кампания за запрещение ядерного оружия" (ICAN) осудила объявленное президентом России намерение разместить ядерное оружие РФ в Беларуси. Подобное обращение с ядерным оружием "значительно ухудшает ситуацию и чревато катастрофическими гуманитарными последствиями", подчеркнули в организации. Представители ICAN особо выделили "крайне высокую вероятность просчета" в свете войны в Украине.

Северная Македония готова передать Украине вертолеты Ми-24

Правительство Северной Македонии предложит передать Украине 12 вертолетов Ми-24, рассказала министр обороны страны Славянка Петровская в эфире телеканала Alsat. По ее словам, Генштаб Вооруженных сил Северной Македонии уже согласовал передачу этих списанных вертолетов Киеву, и этот вопрос будет вынесен на заседание правительства 29 марта.

Петровская отметила, что передача Ми-24 не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии, поскольку страна намерена приобрести новые боевые вертолеты на Западе. Кроме того, большая часть Ми-24 в последнее время уже не была на боевом дежурстве.

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