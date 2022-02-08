Комментарий: "Союзная уловка - 22", или Лукашенко - новый пехотинец Путина?

На белорусской территории 10 февраля начинаются совместные с Россией масштабные учения "Союзная решимость - 2022". Многие зарубежные политики опасаются, что они могут закончиться ударом по Украине. Дмитрий Песков уверяет, что после 20 февраля войска вернутся на исходные позиции в родные казармы. Может и так, но оружие там, скорее всего, останется.

Союзная угроза

Такого обилия солдат и боевой техники в Беларуси не было, пожалуй, с советских времен: 30 тысяч прибывших заранее российских военных, почти вся армия Беларуси, а также части Воздушно-космических сил и ВДВ из российского восточного военного округа. Переброшена наземная техника, истребители Су-35, штурмовики Су-25СМ, ЗРК С-400 и "Панцирь-С". НАТО сообщает и о ракетных комплексах "Искандер-М", что россияне не подтверждают.

Иван Преображенский

Не исключено, что в ходе учений будут отрабатываться операции с боевой техникой, способной доставлять на поле боя и ядерное оружие. Что не удивительно, ведь Лукашенко и сам публично говорил о возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Ядерными боеголовками, в частности, могут оснащаться "Искандеры-М", а в 2021 году, во время кризиса с иракскими мигрантами, границы Беларуси со странами Евросоюза уже патрулировали российские дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

На переговорах в Кремле 7 февраля с Путиным этот вопрос, как лидер единственной сейчас в ЕС ядерной державы, обсуждал Эмманюэль Макрон. Позднее он сообщил, что добился гарантий: ядерное оружие, мол, в Беларусь не попадет. Но есть сомнения в надежности таких гарантий.

Уйти, чтобы остаться

Впрочем, так ли уж важно, уйдут после 20 февраля российские войска из Беларуси или нет? Совместные "учебные центры", созданные в августе 2021 года, сохраняются. А с ними - и присутствие российской авиации и сил ПВО.

Останутся, похоже, и привезенные на "Союзную решимость - 2022" вооружения. Лукашенко хочет их купить. Ему их, скорее всего, уступят, причем, по сходной цене при условии, что использовать эти вооружения белорусы будут, разумеется, по согласованию и в интересах России. Например, в отношении Украины.

От Киева до Дамаска

С благословения Москвы Лукашенко остается узурпатором власти, он может принять новую Конституцию, может незаконно преследовать своих сограждан. Но это уже не суверенитет.

Больше похоже на особый статус кадыровской Чечни в составе России. Со "своими" делай, как Кадыров, что хочешь, но на свободу в выборе внешних врагов и друзей не претендуй. Никакой тебе больше многовекторности. Не случайно же Лукашенко, который раньше тесно сотрудничал в энергетике и других сферах экономики с Украиной, теперь публично говорит о возможном участии в войне против нее на стороне России.

Он явно готов услужить. Прикажут из Кремля - вполне может двинуть танки на Киев. Или отправить белорусов в Сирию, о чем, кстати, соглашение уже подписано, пусть даже формально речь пока идет о "гуманитарной" миссии.

Война неизбежна?

Степень угрозы не следует переоценивать. Украинская армия как минимум вдвое (по официальным данным) превосходит по численности российско-белорусскую группировку, сконцентрированную к началу учений "Союзная решимость - 2022" в непосредственной близости от границ с Украиной.

Украинцы также назначили на это же время экстренные учения у своих границ. И тоже с новой техникой, только что переданной им странами НАТО. Легкой прогулки у российской и белорусской армий явно не получится, если они перейдут границу. В Москве это наверняка осознают. Тем более, что о возможности поражения прямо пишут даже некоторые бывшие высокопоставленные российские генералы.

Кремль отрицает наличие у него сейчас намерения напасть на Украину. Ведь наступление может провалиться, в отличие от неизбежных санкций за нападение, обещанных Западом.

С другой стороны, российские военные за последний год подходят к границам Украины уже повторно. В прошлый раз это было весной 2021 года. Каждый раз военные, похоже, оставляют у границы часть вооружений и объекты инфраструктуры. Кто гарантирует, что, например, ближе к лету, не случатся третьи совместные с Лукашенко учения?

Новый пехотинец Путина

Хочет ли в реальности Лукашенко играть для России роль "тарана" против Украины или даже НАТО? Иногда кажется, что в своей активности он прикидывается даже более неадекватным, чем есть на самом деле. Вдруг Кремль испугается такой непредсказуемости и откажется от его услуг?

Но даже если Лукашенко выбрал такую тактику, пока он только все глубже увязает в российской паутине как герои Хеллера в "Уловке 22". Именно там прямое заявление о собственном безумии одновременно давало и право демобилизоваться, и подтверждало, что боец полностью в здравом уме. А раз здоров, значит, иди и воюй за интересы России - будь то в Украине или в Сирии.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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