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Второй полуфинал "Евровидения-2024" начался в Мальмё

Андрей Бреннер
9 мая 2024 г.

Во втором полуфинале "Евровидения" выступает израильтянка Эден Голан. Из-за участия Израиля в городе приняты особые меры безопасности. В этом отборочном туре поет и один из фаворитов конкурса - Nemo из Швейцарии.

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Nemo из Швейцарии на сцене "Евровидения-2024"
Nemo из Швейцарии - главный фаворит второго полуфинала "Евровидения"Фото: Corinne Cumming/EBU

Второй полуфинал "Евровидения" начался в четверг, 9 мая, в 21 час по среднеевропейскому времени (22.00 мск) в шведском Мальмё. За 10 путевок в финал борются представители 16 стран. Среди них Nemo из Швейцарии - по версии букмекеров, главный конкурент основного претендента на победу в конкурсе, хорвата Baby Lasagna. В числе других фаворитов на выход в финал - Йост Кляйн из Нидерландов, гречанка Марина Сатти, дуэт Ladaniva от Армении.

Протесты из-за участия Израиля в "Евровидении"

Эден Голан из Израиля на сцене "Евровидения"
Из-за антиизраильских протестов Эден Голан находится в Мальмё под особой защитой полицииФото: Sarah Louise Bennett/EBU

В этом же отборочном туре выступает Эден Голан из Израиля. За несколько часов до начала второго полуфинала в Мальмё прошла демонстрация под девизом "Исключить Израиль из "Евровидения" - за мир и свободную Палестину".

Поводом для протестов стали военные действия израильской армии в секторе Газе в ответ на атаку террористов ХАМАС. Около пяти тысячи человек, среди них экоактивистка Грета Тунберг, собрались на центральной площади города, а затем прошли по его улицам. Число участников оказалось меньше ожидаемых 10-20 тысяч.  

С требованием исключить страну из "Евровидения", а конкурсантов бойкотировать его, если Израиль отправит в Мальмё своего участника, ранее выступили деятели культуры и активисты не только в Швеции, но и в других странах. Организатор "Евровидения" - Европейский вещательный союз (ЕВС) - отверг эти требования. Представители всех стран, ранее подавших заявку на участие в конкурсе, приехали в Швецию. 

Экоактивистка Грета Тунберг на пропалестинской демонстрации в Мальмё 9 мая, в день второго полуфинала "Евровидения-2024" с участием Израиля.
Экоактивистка Грета Тунберг на пропалестинской демонстрации в Мальмё 9 маяФото: Johan Nilsson/EPA

ЕВС на своем сайте объяснил, в чем разница между недопущением к конкурсу России с 2022 года и призывов к исключению Израиля. Суть сводится к тому, что формально заявку на участие в "Евровидении" подают не страны, а телекомпании. Израильский вещатель KAN соблюдает ценности общественно правовых СМИ в отличие от российских, которые их систематически нарушали.

Другие особенности "Евровидения-2024"

В этом году на конкурсе были изменены правила зрительского голосования. Телезрители из стран, не участвующих в "Евровидении", получили возможность проголосовать за понравившихся им исполнителей, начиная с полуночи дня полуфинала. Для верификации на специальном созданном для этого сайте или в приложении нужна кредитная карта, принимая к оплате в странах Европы.

Кроме того, представители так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса, которые автоматически попадают в финал "Евровидения", показывают свои номера полностью на сцене уже в отборочных турах. Во втором полуфинале это исполнители из Испании, Италии и Франции.

Где смотреть "Евровидение"

Смотреть конкурс можно в эфире национальных телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" в YouTube, в TikTok или официальном сайте конкурса. Финал пройдет в субботу, 11 мая.

Ранее, по результатам первого полуфинала, в него, среди прочих, вышли главный фаворит конкурса хорват Baby Lasagna и украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil. На конкурсе в Мальмё букмекеры и эксперты "Евровидения" прогнозируют Украине место в первой пятерке.

 

Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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