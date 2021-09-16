ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоза, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 16 сентября. Как пояснил Барбоза, в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от коронавируса для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, выпускающие вакцину, отвечают требуемым стандартам.

"Что касается процесса одобрения "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства", - сказал он.

В ВОЗ ждут устранения нарушений

По словам Жарбаса Барбозы, в настоящее время ВОЗ ждет уведомления, что данный завод устранил нарушения. После этого там будет проведена новая инспекция.

В июне комиссия ВОЗ выявила нарушения на одном из российских предприятий, производящих "Спутник V", - "Фармстандарт-УфаВИТА" в Уфе. Нарекания у экспертов вызвал, в частности, контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины.

На данный момент ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцины от коронавируса, производимые американскими компаниями Moderna и Pfizer (последняя - совместно с германской BioNTech), европейскими Jannsen и AstraZeneca, китайскими Sinopharm, Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.

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