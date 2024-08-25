Война в Украине убивает надежды в "алмазном городе" Индии

Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, жители индийского города Сурат и представить себе не могли, что та война, вспыхнувшая за тысячи километров, приведет к росту самоубийств в их общине.

Сурат - город в западном штате Гуджарат - является центром алмазной промышленности Индии, в которой занято более 600 000 человек. Работающие в Сурате специалисты отвечают за огранку и шлифовку 80% мировых алмазов, согласно статистике этой отрасли.

Алмазная промышленность Сурата уже страдала от многих проблем - наводнения в Африке, падение спроса на бриллианты на Западе, застой в поставках в Китай, - когда в феврале 2022 года началась война в Украине. Затем последовала широкомасштабная волна западных санкций против России, которые также включали российские алмазы, и Сурат внезапно столкнулся с глубоким финансовым кризисом.

Как война в Украине вызвала кризис в индийском Сурате?

Вторжение России побудило Евросоюз и страны G7 запретить импорт российских алмазов через третьи страны, серьезно ограничив доступ к ключевому сырью, используемому алмазной промышленностью Индии.

Когда в марте 2022 года этот запрет вступил в силу, он лишил Индию почти трети доходов от продажи алмазов. За последние 16 месяцев в Сурате покончили с собой по меньшей мере 63 огранщика. По сообщениям местных СМИ, некоторые из них оставили предсмертные записки, в которых возложили вину за свое решение на бедственное финансовое положение. Многие тысячи других специалистов потеряли работу или столкнулись с резким сокращением зарплат.

Подавляющее большинство алмазов в мире проходит через индийский Сурат Фото: SAM PANTHAKY/AFP/Getty Images

Более 30% сырья в Индию поставлялось с рудников российской компании "Алроса", говорит Динеш Навадия, председатель местного отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), созданного при министерстве торговли и промышленности. Этот потерянный бизнес до сих пор не восстановился, заявил он в беседе с DW.

Джагдиш Хунт, президент ассоциации алмазных торговцев Сурата, делится столь же мрачными перспективами: "С первого обстрела в ходе российско-украинской войны ситуация для нас только ухудшилась".

У индийских продавцов слишком много алмазов

В 2023-24 финансовом году индийский экспорт ограненных алмазов упал на 27,6%, при этом три крупнейших клиента - Соединенные Штаты, Китай и Объединенные Арабские Эмираты - значительно сократили их закупки. В результате у компаний скопились запасы, которые примерно в три раза превышают те, что они обычно имеют, указывает Навадия. И добавляет: "Кредитные линии начали иссякать, и владельцы предприятий часто вынуждены продавать часть запасов по заниженным ценам, чтобы просто продолжать работать".

Шлифовщики алмазов взывают о помощи

Рамеш Зилария, лидер профсоюза работников алмазной промышленности Гуджарата, тратит значительную часть своего времени на то, чтобы отвечать на звонки по телефону доверия для самоубийц, который профсоюз создал 15 июля. "С тех пор как мы обнародовали этот номер, мы получили более 1600 звонков с просьбой о помощи", - рассказывает Зилария.

Воспоминания об одном из таких звонков до сих пор преследуют его. Это был шлифовщик алмазов, звонивший стоя у обочины дороги. Мужчина был безработным уже четыре месяца, не мог заплатить за квартиру и даже за обучение своего ребенка, задолжал 500 000 рупий (5392 евро в пересчете), а его кредиторы стали вести себя агрессивно.

"Он сказал, что устал и хочет покончить жизнь самоубийством, - вспоминает Зилария, который с сотрудниками в итоге спас того человека. - Он проплакал у нас в офисе целый день. В конце концов мы нашли дом, который могла снять его семья, оплатили залог и первый месяц аренды, учебу в школе его детей и нашли работу вне алмазной промышленности для него и его и жены". Однако, констатирует Рамеш Зилария, не всем можно помочь материально: "Мы пытаемся найти работу для остальных, но все, что они знают, - это шлифовка алмазов".

Компании сокращают часы работы и снижают зарплаты

Манодж, 45-летний шлифовщик алмазов из Сурата, также был уволен в мае после 30 лет работы. В итоге он устроился доставщиком посылок для курьерских компаний. Зарплата Маноджа невелика, и работодатель не компенсирует ему расходы на топливо.

Будучи единственным кормильцем в семье из шести человек, он уже два месяца не платит за квартиру, не может оплатить учебу старшего ребенка и заложил мангалсутру (золотую свадебную цепочку, которую женщины-индуистки считают священной), серьги и золотое кольцо своей жены. "Я не могу описать то, как мы сводим концы с концами", - признался он в беседе с DW. Ни правительство, ни профсоюз работников алмазной промышленности не располагают полными данными о том, сколько людей потеряли работу в отрасли, поскольку часть фирм алмазной промышленности, как и многие другие в Индии, работают неофициально.

Работники алмазной промышленности в Сурате, сохранившие свои рабочие места, столкнулись с падением зарплат на 30-40%. Фото: PUNIT PARANJPE/AFP/Getty Images

"Мы пытались провести опрос, разослав Google-анкеты, но большинство из рабочих не знают, как пользоваться такой технологией", - говорит Зилария. По оценкам главы профсоюза, по меньшей мере 50 000 шлифовщиков алмазов потеряли работу за последние шесть месяцев, а за последние полтора года - сотни тысяч.

Тем, кому посчастливилось сохранить занятость, грозит серьезное сокращение зарплаты. Динеш Навадия из GJEPC отмечает, что многие компании в целях экономии перешли на четырехдневную рабочую неделю, а также сократили количество рабочих часов в день. "Они хотят обеспечить занятостью как можно больше людей, но это привело к сокращению зарплат на 30-40%. Тот, кто зарабатывал 40 000 рупий в месяц, теперь получает всего 23 000", - добавляет Навадия.

Рабочие хотят возродить в штате старую программу времен Моди

Профсоюз работников алмазной промышленности Гуджарата неоднократно направлял письма правительству штата с требованием предоставить пакет экономической помощи, причем последнее такое обращение датируется концом июля. Профсоюз потребовал возродить "Ratandeep Yojana" - программу обучения, направленную на повышения квалификации рабочих алмазной отрасли, которую Нарендра Моди запустил в Гуджарате во время экономического кризиса 2008-2009 годов. Моди, который сейчас занимает пост премьер-министра Индии, в то время возглавлял правительство штата Гуджарат.

Профсоюз также потребовал предоставления финансовой помощи семьям рабочих отрасли, покончивших жизнь самоубийством. "Мы пишем им (властям. - Ред.) с прошлого года, но они даже не ответили", - сетует Рамеш Зилария. В апреле министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая в Сурате, выразил обеспокоенность последствиями запрета "большой семеркой" импорта российских алмазов. "Их намерение - навредить России. Но это так не работает. Производитель обычно находит выход. Больше, чем России, такие шаги обычно вредят тем, кто находится ниже в цепочке поставок", - цитировали тогда министра местные СМИ.

В мае агентство Reuters сообщило, что США пересматривают самые строгие положения эмбарго на российские алмазы после негативной реакции на него со стороны ювелиров из Индии, Африки и даже Нью-Йорка.