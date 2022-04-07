Опрос: украинцы не верят в возобновление дружбы с россиянами

На 44-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 8 апреля (время московское).

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Украина получила от Евросоюза 120 миллионов евро финансовой помощи, сообщило украинское министерство финансов. "Европейская комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года", - говорится в сообщении. Эти средства предоставлены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе и будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

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Австралия расширила персональные санкции против россиян. Они оказались более объемными, чем соответствующие штрафные меры, ранее введенные США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. В австралийский список попали бизнесмены Владимир Лисин ("Новолипецкий металлургический комбинат"), Вагит Алекперов (основной акционер "Лукойла"), Александр Абрамов (председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group), Владимир Евтушенков (крупный акционер АФК "Система"), Андрей Бокарев (совладелец "Трансмашхолдинг" и "Кузбассразрезуголь"), Олег Бойко (основатель инвестиционной группы Finstar Financial Group). Что касается представителей властей РФ, то санкции наложены на ряд правительственных чиновников (Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Антона Силуанова, Максима Решетникова), а также на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

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Две трети украинцев считают, что восстановление дружеских отношений с россиянами после нынешней войны невозможно. Таковы результаты опроса граждан Украины социологической группой "Рейтинг", проведенного 6 апреля. По ее данным, за март в полтора раза выросло число украинцев, по мнению которых возобновление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно – с 42 до 64 процентов. Еще 22 процента опрошенных считают, что нормализация отношений может произойти через 20-30 лет. Как отмечают социологи, в возобновление украинско-российской дружбы не верят более половины опрошенных и в регионах юга и востока Украины. Кроме того, как показал опрос, 91 процент респондентов не считает украинцев и россиян одним народом.

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В рамках пятого пакета санкций против РФ Евросоюз ввел запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию, который происходил в обход санкций. В июне 2021 года Евросоюз ввел в отношении Беларуси секторальные санкции, включая запрет на торговлю и транзит некоторых видов калийных удобрений. В августе 2021 года санкции в отношении "Беларуськалия" ввели США. С 1 февраля этого года правительство Литвы на фоне санкций США расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, где традиционно переваливался практически весь годовой объем его экспорта. После этого Беларусь начала экспортировать хлоркалий через порты России.

Хроника событий 8 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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