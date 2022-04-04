Минобороны Украины: Российские войска пытаются захватить Харьков

На 41-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 5 апреля (время московское).

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что российские военные совершили 1,2 тыс. военных преступлений в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.

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На авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.

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Российская армия готовится захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне Операции объединенных сил (ООС), сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он указал, что "противник усиливает группировки войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах" с тем, чтобы окружить группировку ООС и затем занять Харьков. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что враг "будет пытаться оцепить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь".

Хроника событий 4 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

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