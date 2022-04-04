 Минобороны Украины: Российские войска пытаются захватить Харьков | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2022

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Украина

Минобороны Украины: Российские войска пытаются захватить Харьков

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 апреля.

Мужчина идет по улице мимо языков пламени и клубов дыма после обстрела Харькова, 25 марта 2022 года

Харьков, 25 марта 2022 года

На 41-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 5 апреля (время московское).

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что российские военные совершили 1,2 тыс. военных преступлений в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.

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На авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.

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Российская армия готовится захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне Операции объединенных сил (ООС), сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он указал, что "противник усиливает группировки войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах" с тем, чтобы окружить группировку ООС и затем занять Харьков. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что враг "будет пытаться оцепить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь".

Хроника событий 4 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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