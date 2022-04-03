Министр экономики Словакии готов платить за российский газ в рублях

Министр экономики и вице-премьер Словакии Рихард Сулик в случае крайней необходимости предпочел бы выполнить требования РФ по оплате за газ в рублях, чем наносить ущерб экономике страны. "Газ не может быть перекрыт. Поэтому, даже если это для некоторых слишком прагматичная позиция, я говорю, что мы будем платить в рублях, если условием будет оплата в рублях", - заявил он в воскресенье, 3 апреля, в эфире общественно-правового телевидения.

Словацкий министр подчеркнул, что промышленность страны не может полностью обойтись без российского газа. Он указал, что в настоящее время Словакия покрывает потребность в природном газе на 85 процентов поставками из России. Сейчас принимаются усилия по сокращению данного показателя за счет импорта сжиженного газа, но потребуются еще годы, чтобы создать технические условия для полного замещения газа из РФ, заявил Сулик.

Сулик назвал требование РФ нарушением договоров

Одновременно он осудил требование Москвы платить за импорт газа в рублях, назвав его нарушением существующих договоров.

До 2009 года Словакия импортировала весь потребляемый газ из России транзитом через Украину. В 2009 году данные поставки были временно прерваны из-за разногласий Киева и Москвы.

На фоне санкций за российскую военную агрессию против Украины РФ указом президента Владимира Путина с апреля ввела новый порядок оплаты поставок газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов (евро и долларов) в рубли через Газпромбанк. Страны "большой семерки" и ЕС еще до введения новых правил отказались выполнять требования Москвы об оплате газовых поставок в рублях. 2 апреля Литва первой из стран ЕС объявила о полном отказе от газа из России.

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