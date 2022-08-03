Генсек ООН сообщил о подготовке миссии для расследования в Еленовке

На 162-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 4 августа (время московское).

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Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло, который с 1990-х годов создавал в России элитную недвижимость для олигархов. Его обвиняют в отмывании денег и контрабанде на сумму в 141 миллион евро, сообщают итальянские СМИ. В расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией Чирилло упоминался как один из проектировщиков "дворца Путина" в Геленджике.​​​​​​​

"Дворец Путина" в Геленджике

Итальянские власти обратили внимание на архитектора, когда обнаружилось, что он не внес в декларацию имущества зарегистрированный в России вертолет. Затем выяснилось, что Чирилло с 2013 по 2019 годы не указывал в декларации полученные за рубежом доходы на десятки миллионов евро, хотя это обязаны делать лица с постоянным местом жительства в Италии.

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Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность украинских солдат, плененных российской армией в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте. "Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках противника, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного внимания, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – говорится в заявлении.

В МККК подчеркнули, что в качестве нейтрального посредника способствовали безопасному выходу воинов из завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта. В "Красном кресте" отметили, что у комитета до сих пор нет доступа ко всем военнопленным, в том числе содержащимся в Еленовке.

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ООН создает группу экспертов для расследования гибели в результате взрывов около 50 украинских пленных полка "Азов" в следственном изоляторе в Еленовке, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 3 августа в Нью- Йорке. По его словам, Украина и Россия должны определить полномочия миссии до того, как она начнет работать. Гутерриш отметил, что миссия не может заниматься уголовным расследованием, при этом выразил надежду, что экспертам удастся выяснить "правду" о трагедии. Для этого им необходим беспрепятственный доступ, который должны обеспечить обе стороны, сказал Гутерриш.

Хроника событий 3 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 августа 00.00 - 13.59 >>>

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