Зеленский: Ситуация в Донбассе тяжелая, но ВСУ сдерживают наступление РФ

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 мая.
На 88-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 22 мая (время московское).
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Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова обнародовала детали запланированного распределения 40 млрд долларов (около 38 млрд евро), выделенных из бюджета Соединенных Штатов для поддержки украинского народа. Она сообщила, что более половины средств, а именно 23,75 млрд долларов, направят на безопасность Украины. 9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине. 6,58 млрд долларов потратят на гуманитарные нужды и потребности глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, предусмотрено финансирование действий правительства США, например, по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам страны поздравил украинских ученых с Днем науки, отметив, что несмотря на все трудности, они работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Глава украинского государства поздравил всех граждан и в первую очередь украинских дипломатов с Днем Европы, подчеркнув при этом, что для Украины "евроинтеграционный путь - это не просто политика. Это о качестве жизни. И о том, что украинцы ощущают жизненные ценности так же, как и абсолютное большинство европейцев".
Зеленский высказал благодарность европейским лидерам и президенту США Джозефу Байдену за оказываемую Украине поддержку и выразил уверенность в том, что несмотря на все трудности, которые испытывает его родина в войне, развязанной против нее Россией, Украина в конце концов одержит в ней победу.
При этом украинский лидер признал, что ситуация в Донбассе чрезвычайно тяжелая, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Однако "вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы", подчеркнул Владимир Зеленский.
Он указал, что Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев. По мнению Зеленского, некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е годы. "Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - выразил уверенность президент Украины.
Хроника событий 21 мая 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 21 мая 00.00 - 13.59 >>>
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