 NYT опубликовала новые свидетельства убийств в Буче военными РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2022

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Украина

NYT опубликовала новые свидетельства убийств в Буче военными РФ

The New York Times публикует видеозаписи и свидетельства очевидцев, которые подтверждают гибель восьми человек от рук российских военных.

Улица Бучи под Киевом после отступления российских войск

Улица Бучи под Киевом после отступления российских войск

Газета The New York Times в пятницу, 20 мая, опубликовала новые доказательства убийств жителей киевского пригорода Бучи российскими военными.

На публикуемых изданием кадрах видеозаписей видно, как двое военных РФ ведут в здание, превращенное ими в базу, девятерых пленных членов украинской территориальной обороны, один из которых одет в яркую синюю кофту. NYT поговорила со свидетелями, которые слышали после описанного происшествия звуки выстрелов и утверждают, что захваченные так и не вернулись.

Еще на одном видео, снятом дроном на следующий день, возле этого же здания видны трупы мужчин, рядом с ними - российские солдаты. Среди погибших - мужчина в узнаваемой синей кофте.

Одному из свидетелей расстрела удалось выжить. По его словам, он был ранен, упал и притворился мертвым, а после смог сбежать. Тела убитых пролежали во дворе здания месяц, отмечает The New York Times, публикуя в качестве доказательства сделанную с близкого расстояния фотографию, на которой видны тела расстрелянных, один из них - в синей кофте. Авторы расследования установили личности убитых.

После отступления в начале апреля российских войск в разрушенной обстрелами Буче были обнаружены сотни тел погибших жителей, а также массовые захоронения.

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    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

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  • Бузовая, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

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    В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

  • Бороднянка, 10 апреля

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  • Бородянка, 8 апреля

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    Автор: Николай Пермяков


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