Зеленский предложил механизм компенсаций пострадавшим от действий РФ

Российские войска на 87-й день полномасштабного нападения на Украину продолжают попытки захватить населенные пункты этой страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 21 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам разработать механизм получения компенсаций для пострадавших от действий России, подписав соответствующий многосторонний договор. По его словам, российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикции стран-партнеров, должны быть на основе такого договора арестованы либо заморожены, а затем - конфискованы и направлены в специально созданный фонд, откуда и будут осуществляться выплаты.

"Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул Зеленский в очередном видеообращении к соотечественникам. "Российские деньги как компенсация должны дойти до каждого человека, семьи, пострадавшего бизнеса", - добавил президент Украины.

Хроника событий 20 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 мая 00.00 - 13.59 >>>

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