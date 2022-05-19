Финляндия заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая

На 86-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 20 мая (время московское).

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Финская энергетическая компания Gasum сообщила о прекращении поставок российского газа 21 мая с 7 часов мск. Соответствующее уведомление компания получила во второй половине дня в пятницу, 20 мая, от ООО "Газпром экспорт", указывается взаявлении. "С завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector (из Эстонии - Ред.)", - отметил финский оператор. Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что сожалеет о прекращении поставок из РФ, которые велись в соответствии с контрактом. "Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов", - подчеркнул он.

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В Германии приняли поправку к Закону об энергетической безопасности, призванную помочь решить проблемы с энергоснабжением страны на случай возможной эскалации ситуации с энергобезопасностью из-за последствий войны в Украине. 20 мая за нее проголосовал бундесрат. Новая норма предусматривает, что компании, эксплуатирующие критическую энергетическую инфраструктуру, могут быть в случае необходимости переданы под управление государства или даже экспроприированы, если нет другого способа обеспечить безопасность энергоснабжения. Кроме того, приняты предложения по ускоренному строительству терминалов сжиженного природного газа (СПГ).

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