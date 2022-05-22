Der Spiegel: Россия привлекла к войне против Украины правых экстремистов

Многочисленные российские правые экстремисты и неонацисты, очевидно, участвуют на стороне РФ в нападении на Украину. Это следует из конфиденциального доклада Федеральной разведывательной службы (BND), о котором в воскресенье, 22 мая, сообщает немецкое издание Der Spiegel. В докладе не содержится конкретной информации о численности представителей крайне правых организаций и движений, воюющих на стороне российской армии.

В частности, в семистраничном документе упоминается, что против украинской армии воюют "как минимум две группы с правоэкстремистскими настроениями". Речь идет об "Имперском легионе", военизированном подразделении ультраправого объединения "Русское имперское движение", и группе "Русич". Кроме того, Москва использует как минимум одного правого экстремиста "в своих целях", указывается в докладе.

Террористические организации с опытом войны на Донбассе

"Имперский легион" уже участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014 и 2015 годах. Через день после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года лидер "Имперского легиона" Денис Гариев написал в Telegram-канале: "Без сомнения, мы выступаем за ликвидацию сепаратистского образования Украина", указывается в докладе. Судя по Telegram-каналу "Русского имперского движения", сам Денис Гариев был ранен в Украине, а его заместитель Денис Некрасов, известный по позывному Добрый, в середине мая был убит под Изюмом. "Русское имперское движение" включено в США и Канаде в список террористических организаций.

Члены группы "Русич", по данным немецкой разведки, стали участниками боевых действий на территории Украины не позднее начала апреля 2022 года. Однако известно, что диверсионно-штурмовая группа "Русич" была сформирована в июне 2014 года и участвовала в боевых действиях в Донбассе до 2015 года и, в частности, принимала участие в боях за луганский и донецкий аэропорты. Группа "Русич" и ее командир Алексей Мильчаков включены в санкционные списки в Канаде.

Подрыв официальной доктрины

Объявляя о начале так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, президент России Владимир Путин в качестве одной из целей операции называл "денацификацию" страны. Западные эксперты неоднократно задавали вопрос: каким образом может быть нацистским государство, президент которого - еврей?

Сотрудничество российских войск с правоэкстремистскими и неонацистскими группами "делает абсурдной мнимую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины", указывается в докладе немецкой разведки.

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