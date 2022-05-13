 Президент Финляндии обсудил с Путиным намерение вступить в НАТО | Новости из Германии об Украине | DW | 14.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Президент Финляндии обсудил с Путиным намерение вступить в НАТО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 мая.

Президент Финляндии Саули Ниинистё (фото из архива)

Саули Ниинистё (фото из архива)

На 80-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 14 мая (время московское).

++15.30++

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщает об обстрелах приграничных районов Черниговской области со стороны России. "Сегодня ночью в 01.30 и с утра в 06.30 пограничники зафиксировали минометный обстрел украинской территории Семеновского района Черниговской области. Пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении. ГПСУ отмечает, что российские войска постоянно пытаются осуществлять аэроразведку всей пограничной инфраструктуры области с помощью дронов.

++15.00++

Президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, касающиеся намерения Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО, сообщил офис финского президента. "Разговор был открытым и прямолинейным, но велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", - говорится в сообщении. Отмечается, что беседа была инициирована финской стороной. Финляндия "хочет корректно и профессионально решить практические вопросы, вытекающие из соседства с Россией", - сказал Ниинистё. Он выразил обеспокоенность человеческими страданиями из-за боевых действий в Украине и вновь призвал Москву к миру.

++14.25++

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и логотип Группы семи

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Страны "большой семерки" (G7) заявили, что никогда не признают границ, которые Россия пытается изменить в ходе войны против Украины, и пообещали дальнейшую поддержку Киеву. "Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии, и будет продолжать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, и всех государств", - говорится в совместном заявлении, принятом министрами иностранных дел G7 по итогам трехдневной встречи на севере Германии.

Главы МИД пообещали расширить санкции и распространить их на секторы, от которых зависит Россия, а также продолжать поставлять Украине оружие, чтобы помочь ей отразить российское вторжение. "Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сплоченно", - говорится в документе.

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

  • Камышеваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

  • Комишуваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

  • Комишуваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

  • Циркуны, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

  • Циркуны, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

  • Харьков, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

  • Чернигов, 9 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

  • Чернигов, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

  • Днепр, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

  • Мариуполь, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

  • Мариуполь, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

  • Женева, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

  • Рубежное, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 18:57

Экс-премьер РФ Касьянов: Это не тот Путин, что 20 лет назад, это совсем другой человек (13.05.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Жены украинских бойцов полка "Азов" о своих мужьях, обороне "Азовстали", войне в Украине и Зеленском (13.05.2022)  

Интернациональный легион: почему иностранцы воюют в Украине. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

G7 "никогда не признает" изменения Россией границ в Украине  

Канцлер ФРГ отверг утверждения Путина о нацизме в Украине  

Михаил Касьянов: Победа Украины станет серьезным ударом по путинскому режиму  