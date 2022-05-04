Дебаты в Европарламенте: ЕС готов на жертвы, чтобы остановить Путина

Европарламент уже давно призывает к эмбарго на импорт российской нефти и газа. Поэтому не удивительно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) избрала его пленарное заседание в Страсбурге местом, чтобы объявить о предложении ввести такое эмбарго, пусть для начала хотя только на нефть из РФ.

Шестой пакет санкций ЕС против России

"Они (украинцы. - Ред.) воюют за то, чтобы хозяевами собственного будущего были они сами, а не какой-то иностранный лидер. Они отстаивают принцип, что руководствоваться надо международным правом, а не правом сильного. И что Путин должен заплатить высокую цену за свою жестокую агрессию. Вот почему будущее Евросоюза также решается в Украине", - отметила фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен 4 мая в Европарламенте

Чтобы поддержать Украину, она представила шестой пакет санкций против России, который еще должен утвердить Совет ЕС. Он предусматривает отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая крупнейший в стране "Сбербанк". А вот нефтяное эмбарго хотя и будет полным, но постепенным: запретить поставлять российскую сырую нефть в ЕС хотят только через шесть месяцев, а нефтепродукты - до конца года.

Почему так долго? "Таким образом мы максимизируем давление на Россию и в то же время - что важно - минимизируем сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров и мире, ведь чтобы помочь Украине, мы должны позаботиться о том, чтобы наша экономика оставалась сильной", - пояснила глава Еврокомиссии.

Пакет послевоенного восстановления Украины

"Путин хотел стереть Украину с карты. У него это точно не получится. Наоборот: Украина укрепилась в храбрости и единстве. А топит Путин свою собственную страну, Россию. Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне. Но также мы хотим создать условия для успеха Украины после войны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она пообещала поддержку Украине в краткосрочной перспективе, призвав другие страны и организации присоединиться. А в долгосрочной перспективе глава Еврокомиссии предложила начать работу над "амбициозным пакетом восстановления" страны. "А со временем он проторит путь к будущему Украины в рядах Евросоюза", - добавила она.

Последствия войны РФ против Украины для ЕС

Это были главные дебаты недели, которые евродепутаты посвятили социальным и экономическим последствиям войны России против Украины для ЕС. Замглавы фракции Европейской народной партии Эстер де Ланге из Нидерландов отметила, что ей странно обсуждать последствия войны для Евросоюза: "Наш главный фокус является и должен оставаться сосредоточенным не на экономических последствиях тут, а на последствиях в Украине и на том, как ей помочь в условиях варварской войны Путина".

В ЕС уже думают о послевоенном восстановлении Украины

Фракции левого спектра много внимания уделяли призывам защитить от последствий роста цен на энергоносители самых уязвимых. Так, по словам председателя социал-демократов Ираче Гарсии Перес из Испании, чтобы "потопить Путина", нужно применять "принцип солидарности" ко всем мерам ЕС и не бросать на произвол судьбы страны, больше других зависимые от газа и нефти из РФ. Она назвала "невыносимым" тот факт, что большие энергетические компании получают сверхприбыли, тогда как самые уязвимые страдают от последствий войны.

Специальная пошлина на российские нефть и газ

Эмбарго на российские энергоносители "навредят не только российской экономике, они также повлияют на жизнь европейских граждан", отметила евродепутат от "зеленых" Сара Матьё из Бельгии. "Мы должны защитить наших граждан, прежде всего тех, кто рискует обнищать, людей, которые опасаются, что не смогут отапливать свои дома зимой", - добавила она. Среди предложенных ей мер - минимальная зарплата и схемы зашиты от безработицы.

Нефть из России поступает в Германию по нефтепроводу "Дружба"

А вот испанец Луис Гарикано из либеральной фракции "Обновить Европу" выступил за другой инструмент. Он напомнил, что с начала года ЕС заплатил России 52 млрд евро за энергоносители. А до конца года РФ получит еще 100 млрд. "Есть простое решение, которое подорвет российские доходы, стимулирует замещение, защитит потребителей и даже, госпожа фон дер Ляйен, увеличит средства ЕС. Что это за чудо? Это старый трюк - пошлина", - уточнил Гарикано. Он признал, что специальная пошлина повысит цены на российские энергоносители для европейских потребителей, но отметил, что поступления от нее можно использовать для компенсации роста цен. Испанец считает, что и после введения пошлины РФ захочет продавать нефть и газ в ЕС: "Не забывайте, российские поставщики нефти и газа безнадежно зависят от продаж в Европе".

В Европарламенте спорят о санкциях против России

И Гарикано, и ряд других евродепутатов призвали быстрее ввести эмбарго на нефть, а также газ. Такие заявления звучали даже из уст представителей фракций, в прошлом симпатизировавших России. Замглавы "левой" фракции Николай Виллюмсен из Дании считает, что нынешние санкции недостаточно сильны, чтобы заставить Путина отвести войска, и поэтому выступил за их расширение на все энергоносители.

Жордан Барделла из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" хотя и высказался за санкции против "Путина и российского режима", но раскритиковал ограничения на энергоносители из РФ как ослабляющие покупательную способность в ЕС. Для француза Барделлы лучший путь усилить энергетическую автономию - развивать атомную энергетику. В то же время он указал и на "нашу обязанность солидарности вследствие зверств и военных преступлений, которым подвергается украинский народ".

"Нельзя пересчитывать в деньги жизни украинских детей, женщин и мужчин", - негодовала заместитель председателя фракции Европейских консерваторов и реформистов Беата Шидло из Польши. Она призвала ЕС не думать много над тем, какими будут для него последствия войны. "Да, они скажутся на всех нас, но чем раньше закончится эта война, чем раньше мы остановим Путина, тем быстрее наступит мир и завершится эта трагическая ситуация в Украине", - подытожила Шидло.

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