 Во Франции стартовал всемирный фестиваль в защиту климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2021

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Мир

Во Франции стартовал всемирный фестиваль в защиту климата

Многочисленные звезды мировой музыки и другие знаменитости поддержали 24-часовой фестиваль Global Citizen Live в защиту климата и за справедливое распределение вакцин от коронавируса.

Поп-исполнитель Элтон Джон на фестивале Global Citizen Live в Париже, 25 сентября 2021 года

Элтон Джон на фестивале Global Citizen Live в Париже

Посадить миллиард деревьев, доставить два миллиарда доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира и накормить 41 млн голодающих - в поддержку этих целей выступили Элтон Джон, Эд Ширан, группа Black Eyed Peas и другие мировые музыкальные звезды на международном фестивале Global Citizen Live, стартовавшем вечером в субботу, 25 сентября, на Марсовом поле в Париже.

Ожидается, что этот фестиваль, организатором которого стала неправительственная организация Global Citizen, продлится 24 часа и будет проходить на различных площадках по всему миру, в том числе в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Мумбае и Сиднее. На протяжении всего этого времени прямая трансляция мероприятия будет вестись в интернете.

Открыв музыкальный праздник во Франции хитами Rocket Man и Your Song, Элтон Джон призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса по всему миру. "Нельзя забывать ни о ком", - предупредил поп-исполнитель.

Призыв обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса в мире

В Нью-Йорке к песенному "марафону" присоединились, кроме прочих, Билли Айлиш и Дженнифер Лопес. Также призыв справедливо распределить вакцину от COVID-19 между населением планеты поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл. "Право на доступ к вакцине должно стать основополагающим, - заявили они. - Происхождение людей не должно влиять на их шансы выжить".

Некоторые исполнители, включая находящуюся в Лондоне поп-певицу Кайли Миноуг и пребывающего в Тоскане итальянского оперного певца Андреа Бочелли, отправили на фестиваль свои выступления в записи.

В числе прочих, кампанию Global Citizen за справедливое распределение вакцины от коронавируса в мире поддержал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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