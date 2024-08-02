Власти Турции заблокировали Instagram

Анкара приняла это решение из-за блокировки соцсетью контента, связанного с соболезнованиями по поводу гибели главаря ХАМАС Исмаила Хании. Как долго продлится запрет - не сообщается.

Турция заблокировала доступ к популярной социальной сети Instagram. "Instagram.com был заблокирован на основании решения, принятого 2 августа 2024 года", - сообщило турецкое Управление информационных технологий и связи (БTK) на своем сайте в пятницу, 2 августа. Подробностей принятия решения приведено не было.

Турецкая газета Birgün в тот же день сообщила , что решение турецких властей может быть связано с тем, что соцсеть заблокировала соболезнования в связи с убийством в Тегеране главаря радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Руководитель управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун накануне в соцсети Х осудил действия Instagram, назвав их "попыткой цензурирования" контента.

Instagram используют около 60 процентов турок

В той же соцсети X, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, многочисленные турецкие пользователи Instagram подтвердили нерабочее состояние своих личных страниц, пишет агентство AFP. Instagram принадлежит технологической группе Meta. Эта соцсеть чрезвычайно популярна в Турции: по данным турецких СМИ, приблизительно 50 млн из 85 млн жителей страны имеют Instagram-аккаунт.

За последние годы турецкие власти уже несколько раз временно блокировали онлайн-сети, включая Facebook и Twitter, часто после терактов. Так, в период с апреля 2017 года по январь 2020 года онлайн-энциклопедия Wikipedia также была недоступна вТурции, поскольку в двух статьях говорилось о связях между правительством Анкары и экстремистскими организациями, напоминает AFP.

В Турции скорбят по главарю ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 1 августа национальным днем траура в связи с убийством Хании. Главарь ХАМАС часто посещал Турцию до нападения его палестинской группировки на Израиль 7 октября 2023 года, и Эрдоган также принимал его в Турции после начала войны в секторе Газа, уточняет агентство AFP.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее. Известно, что 30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.

ХАМАС возложил ответственность за смерть своего лидера на Израиль. Израиль никак не прокомментировал убийство Хании. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук пригрозил, что убийство "не останется без ответа".