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Глава МИД Израиля ответил на угрозы президента Турции

Роман Сулима
29 июля 2024 г.

Исраэль Кац сравнил Реджепа Тайипа Эрдогана с Саддамом Хусейном и предупредил о последствиях возможной атаки на Израиль. Ранее Эрдоган сравнил премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Исраэль Кац Фото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях возможного вторжения в Израиль. "Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там (в Ираке. - Ред.) произошло и чем все закончилось", - написал Кац в соцсети Х поздно вечером воскресенья, 28 июля, иллюстрировав свое сообщение фотоколлажем действующего турецкого лидера и бывшего президента Ирака.

Несколькими часами ранее турецкий президент заявил, что Турция может "войти" в Израиль, как она уже делала в прошлом с другими странами и территориями. Эрдоган не уточнил, какого рода вмешательство он предлагает. "Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи" с Палестинской национальной автономией, заявил он на собрании своей правящей Партии справедливости и развития в городе Ризе. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. - Ред.)", - указал турецкий лидер. "Нет причин, по которым мы не можем этого сделать... Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность предпринять эти шаги", - добавил позже глава Турции в телевизионном обращении.

С начала военной операции израильской армии в секторе Газа в ответ на атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились. Эрдоган назвал ХАМАС "освободительной организацией" и сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. В середине июля турецкий лидер заявил, что его страна больше не согласится на сотрудничество между НАТО и Израилем, пока не будет достигнут прочный мир на палестинских территориях.

Как Турция поддерживает Ливию

В 2020 году Турция направила в Ливию своих военнослужащих в поддержку признанного ООН Правительства национального согласия Ливии, напоминает Reuters. Анкара отрицает какую-либо прямую причастность к военным операциям Азербайджана в Нагорном Карабахе, однако в 2023 году заявила, что использует "все средства", включая военную подготовку и модернизацию, для поддержки своего близкого союзника.

Свержение режима Хусейна в Ираке

В 2003 году международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак. Военная операция привела к свержению режима Саддама Хусейна. В декабре 2006-го Хусейн был казнен по обвинению в массовых убийствах шиитов в иракском городе Эд-Дуджейль в 1982 году.

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